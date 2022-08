L’ampleur des inondations au Pakistan en cartes, photos et vidéos

Ratodero, la capitale de la province pakistanaise du Sindh, à environ 300 miles au nord de Karachi, a été durement touchée par les récentes inondations et des maisons ont été détruites le 29 août. (Vidéo : Reuters)

Commentez cette histoire Commentaire

“Une mousson sous stéroïdes.” Les responsables ont eu du mal à mettre des mots sur l’ampleur des inondations qui ont détruit de grandes parties du Pakistan. Plus de 1 000 personnes sont mortes et des dizaines de millions d’autres ont été touchées par des mois de pluie incessante. L’inondation est devenu catastrophique au cours des dernières semaines alors que les précipitations de la saison de la mousson ont submergé les zones basses près du fleuve Indus. L’eau s’est déversée de ses rives dans les plaines environnantes, détruisant les infrastructures et les habitations.

Maxar Technologies a publié des images satellites de la ville de Rojhan, dans l’État du Pendjab, avant et pendant les inondations qui ont montré des communautés entières isolées.

Alors que le Pakistan est aux prises avec la perte de logements et de terres agricoles ainsi que le risque de maladie, beaucoup craignent que la catastrophe humanitaire du pays ne fasse que commencer.

190 % de précipitations en plus que la normale

Des pluies exceptionnelles ont commencé à travers le Pakistan en juin après des mois de canicules historiques et peu de précipitations.

Le sol était sec et meuble à cause de la chaleur record, provoquant des glissements de terrain à travers le pays. La fonte rapide des glaciers a provoqué des inondations.

Les précipitations ont encore augmenté avec le début de la saison de la mousson en juillet, qui est devenu le plus humide jamais enregistré depuis 1961, selon le Département météorologique du Pakistan.

Le Pakistan a connu huit séries de pluies généralisées cette saison de la mousson, soit environ le double de la quantité normale. Le pays a connu 190 % de précipitations en plus que la moyenne entre début juin et fin août. Alors que le fleuve Indus gonflait à cause des précipitations constantes et que les glaciers fondaient, les zones basses ont été dévastées.

Les deux dernières semaines ont apporté encore plus de précipitations dans la région sud du Pakistan.



Précipitations estimées sur 15 jours Source : Précipitations mondiales de la NASA Mission de mesure Précipitations estimées sur 15 jours Source : Précipitations mondiales de la NASA Mission de mesure Précipitations estimées sur 15 jours Source : NASA Global Mesure des précipitations Mission

Les images satellite du 28 au 30 août ont montré des zones visibles d’inondation.

Les provinces du Balouchistan et du Sind ont enregistré des précipitations supérieures de 410 % et 466 % à la moyenne, respectivement, du début juin au 29 août. Les inondations qui ont suivi ont ravagé les villes et bouleversé des vies.



Inondations au Pakistan détectées depuis imagerie satellite les 28 et 30 août. Source : NASA Terra/MODIS, Facebook et Columbia University-CIESIN Inondations au Pakistan détectées par satellite images les 28 et 30 août. Pakistan population densité montré Source : NASA Terra/MODIS, Facebook et Columbia University-CIESIN Inondations au Pakistan détectées depuis imagerie satellite les 28 et 30 août Pakistan population densité montré Source : NASA Terra/MODIS, Facebook et Colombie Université-CIESIN

“Des pluies se sont abattues dans mon village ces deux derniers mois”, a déclaré Zahid Ali Jalalani, un agriculteur de 35 ans du district de Khairpur, dans le Sindh, qui s’est entretenu par téléphone avec le Washington Post. Après l’éclatement d’un canal la semaine dernière, son village a été inondé pendant la nuit, avec des niveaux d’eau atteignant 10 pieds dans certaines régions. Dans tout le sud, des familles ont pataugé dans les hautes eaux à la recherche de terres sèches.

Les gens ont pataugé dans les eaux de crue à hauteur de poitrine à Mingora, au Pakistan, le 24 août, alors que les inondations faisaient des ravages dans le district de Swat. (Vidéo : Sungin Khan via Storyful)

“Ce fut la nuit la plus terrible de ma vie”, a-t-il déclaré. “Ma maison est bien construite, mais à un moment donné, il semblait que les murs tremblaient.”

Plus de 1 160 morts

Les inondations extrêmes ont tué plus de 1 160 personnes, dont de nombreux enfants, selon le gouvernement pakistanais.

Jalalani est sorti de chez lui au son des appels à l’aide, se souvient-il. Il a dit avoir passé plus de six heures à sauver des personnes qui étaient piégées par l’eau, qui avait dépassé leurs épaules. Il connaissait un homme qui s’est noyé.

“Il était sous un tas de décombres, et nous ne pouvions pas le sortir”, a déclaré Jalalani. “Il faisait si noir.”

Des centaines de personnes de son village sont dans un camp de fortune, alors qu’il y a près de 500 000 personnes dans des camps de déplacés à travers le pays.

Des milliers d’autres qui ont fui leur foyer dans le Sindh ont encore du mal à trouver des soins. Beaucoup ont marché pendant des jours à la recherche d’un abri et ont installé des tentes le long de la route principale de la province. D’autres ont emménagé dans des bâtiments abandonnés.

Dans un lycée de la ville de Jamshoro, des centaines de personnes se sont entassées dans les salles de classe et les jardins environnants. La plupart n’avaient rien d’autre que les vêtements dans lesquels ils avaient fui.

Ghulam Qadir, 17 ans, s’est échappé de son village il y a deux semaines. Lui et cinq membres de sa famille dorment dans une salle de classe depuis plus d’une semaine.

“Nous avons quitté notre maison lorsque l’eau a presque atteint mon cou”, a déclaré Qadir. Sa maison avait commencé à s’effondrer. Deux pièces se sont effondrées et une autre commençait à s’effondrer. “J’étais inquiet pour ma famille, en particulier pour les enfants”, a-t-il déclaré.

Le gouvernement estime que 33 millions de personnes ont été touchées par les inondations, soit environ 13 % de la population.

Les Pakistanais du Balouchistan se sont retrouvés sans abri le 28 août, après que la région a été inondée de fortes pluies et d’inondations. (Vidéo : Associated Press)

L’Organisation mondiale de la santé a dit mercredi que 888 établissements de santé ont été endommagés, alors même que les experts ont averti que la catastrophe pourrait entraîner une augmentation des maladies et de la malnutrition. L’eau stagnante peut servir de site de reproduction pour les moustiques porteurs de la dengue et du paludisme.

Le chercheur sur les maladies à transmission vectorielle, Erum Khan, a déclaré que les cas de dengue avaient déjà augmenté depuis les inondations. Son laboratoire de l’Université Aga Khan de Karachi a signalé plus de 200 cas en août, contre moins de 30 en avril. “Les chiffres réels sont probablement beaucoup plus élevés”, a ajouté Khan.

La destruction a rendu certaines parties du pays incapables de fonctionner. Des responsables ont déclaré mardi qu’un million de maisons avaient été détruites, ainsi que 2 100 miles de route, soit environ la distance entre DC et Salt Lake City. Des ponts et des barrages ont également été détruits. Le ministre pakistanais du Plan, Ahsan Iqbal, a déclaré lundi que plus de 10 milliards de dollars étaient nécessaires pour reconstruire.

Des milliers d’hectares de terres agricoles sont sous l’eau et les travailleurs humanitaires ont du mal à atteindre les communautés isolées.

“Ce qui nous attend, ce sont les pénuries alimentaires qui affectent les villages et les villes”, a déclaré Khan.

L’économie agricole du Sind « s’est totalement effondrée », a déclaré Iqbal lors d’une conférence de presse mardi. « Près de la moitié de notre récolte de coton est détruite », a-t-il déclaré. Le riz a également été endommagé et 700 000 têtes de bétail ont été perdues à travers le pays. Il a qualifié les inondations de “désastre climatique” et a déclaré que le Pakistan, l’un des plus faibles émetteurs de dioxyde de carbone par habitant au monde, souffrait des conséquences les plus lourdes du changement climatique.

“Quelqu’un en paie le prix dans le monde en développement”, a déclaré Iqbal.

Les villageois de Dera Murad Jamali, au Pakistan, ont été confrontés à des difficultés le 28 août, car la plupart de leurs biens et sources de revenus ont été emportés par les récentes inondations. (Vidéo : Associated Press)