L’ampleur des destructions dans une ville soudanaise révélée par des images satellites prises avant et après le conflit | Nouvelles du monde

Des bâtiments incendiés et un site scolaire bombardé – l’ampleur de la destruction dans la ville soudanaise d’El Geneina peut être vue sur des images satellite, analysées par Sky News.

Les images avant et après montrent de vastes zones incendiées dans toute la ville causées par les combats entre les Forces armées soudanaises, le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (RSF) et d’autres groupes armés.

Des affrontements violents ont éclaté dans Soudan plus tôt cette année, lorsqu’une trêve fragile entre les forces armées et les RSF a été rompue.

Les groupes avaient travaillé ensemble pour évincer l’ancien dirigeant soudanais Omar al Bashir en 2019, mais il y a eu des désaccords de longue date sur la manière dont le pays devrait être dirigé.

Les tensions ont atteint leur paroxysme lorsque les groupes se sont disputés sur la manière et le moment où les RSF devraient être officiellement incorporées dans les forces armées.

Depuis l’escalade de la violence, le pays est en crise – forçant les pays occidentaux, y compris le Royaume-Unià agir pour évacuer des milliers de leurs citoyens.

Des dizaines de personnes ont également traversé les frontières vers les pays voisins.

Mais pour beaucoup, l’évasion n’est pas une option.

Maintenant, Sky News a découvert des preuves montrant à quel point la crise a été destructrice sur le terrain.

À El Geneina, la capitale régionale du Darfour occidental, le paysage a littéralement changé.

Les terrains d’une école préparatoire et d’un lycée de la ville ont été complètement détruits, comme le montrent les images satellite prises le 18 mai. L’image avant est prise le 15 janvier.

Les cicatrices sombres sont tout ce qui reste – visibles au milieu des images ci-dessous.

Utilisez les curseurs ci-dessous pour voir des images satellite de la ville avant (à gauche) et après (à droite) le début des combats

Un autre campus scolaire a été détruit, ainsi qu’une bibliothèque.

Les dégâts sont probablement causés par des incendies et se propagent sur une vaste zone de plus de 500 m de large.

Les arbres, la verdure et les groupes de bâtiments ont été effacés de la carte.

Une série de bâtiments gouvernementaux, y compris le ministère de l’Éducation, peuvent également être vus avec d’importants dégâts.

Au moins six bâtiments et leurs terrains ont été détruits – visibles en haut à gauche des images avant et après ci-dessous.

Ce qui était autrefois le marché de la ville a été totalement détruit – des images du sol montrent des étals effondrés et des bâtiments pillés.

Et depuis les satellites, tout ce qu’on peut voir, c’est un vide noirci où autrefois les étals s’entassaient.

En plus des destructions physiques, les combats à El Geneina ont fait des centaines de morts.

L’Union des médecins soudanais a déclaré que sur deux jours la semaine dernière, 280 décès et 169 blessés ont été enregistrés dans la ville.

Cette récente escalade survient après qu’au moins 150 personnes ont été tuées fin avril.

Les maisons et les entreprises de toute la ville ont été victimes de pillages généralisés depuis le début du conflit actuel.

Les maisons privées, les magasins, les pharmacies, plusieurs ONG, ainsi que les locaux du ministère de la Santé et le marché ont tous été ciblés.

Les combats dans l’ouest du Darfour ont forcé des dizaines de milliers de personnes à fuir de l’autre côté de la frontière vers le Tchad.

L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré qu’un total de 60 000 réfugiés ont traversé la frontière depuis le début du conflit.

