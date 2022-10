L’ampleur des attaques de la Russie contre l’infrastructure de l’Ukraine, visualisée

Les responsables ukrainiens exhortent les habitants de tout le pays à économiser l’énergie et préviennent d’un hiver difficile après que la Russie a détruit des infrastructures essentielles. Cette semaine, des dizaines de missiles russes et de drones kamikazes de fabrication iranienne ont frappé des centrales électriques et des sous-stations, coupant l’électricité, le chauffage et l’eau chaude dans de nombreuses villes et forçant les usines de certaines régions à fermer temporairement.