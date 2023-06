L’ampleur de la recherche du submersible disparu

La tâche était énorme : trouver un engin de la taille d’une fourgonnette dans une zone deux fois plus grande que l’État du Connecticut et jusqu’à 2,5 milles de profondeur.

Des navires de recherche et de sauvetage de plusieurs pays ont sillonné une bande de l’Atlantique Nord dans le ciel et sur l’eau mercredi, dans l’espoir de localiser un submersible manquant qui transportait cinq personnes et suffisamment d’oxygène pour durer jusqu’à jeudi matin.

Parmi la collection croissante de véhicules de recherche figuraient des avions P-3 et C-130 patrouillant dans le ciel; cinq «actifs de surface», y compris des navires, au-dessus de l’eau; et deux véhicules télécommandés sans pilote (ROV) qui ressemblent à des drones sous-marins, a déclaré le capitaine Jamie Frederick, coordinateur de l’intervention pour le premier district de la Garde côtière. Plus de ROV, au moins cinq autres actifs de surface et une grue hydraulique se dirigent vers la région, a-t-il déclaré.