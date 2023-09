Lampedusa : Le chaos à l’épicentre insulaire de la crise européenne des migrants « aseptisé » pour la visite des dirigeants | Nouvelles du monde

Juste avant l’arrivée de la Première ministre italienne Giorgia Meloni et de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, nous avons effectué une rapide inspection de l’île de Lampedusa.

Cette semaine plus de 11 560 migrants ont voyagé vers ce petit endroit couvert de chaume de la Méditerranée centrale, ce qui en fait à la fois le lieu et le symbole physique de l’actuelle Europe. crise migratoire.

Ce que nous avons découvert, en observant le quai central du port et le centre d’accueil à l’intérieur des terres, était en quelque sorte un univers alternatif.

Samedi, des centaines de migrants faisaient la queue sur le quai alors que leurs bateaux et leurs navires grinçants arrivaient au port.

Dimanche, nous n’avons trouvé personne.

Au centre d’accueil, connu localement sous le nom de « hotspot », nous avons trouvé des ouvriers locaux balayant le terrain et ramassant les déchets.

De manière significative, le nombre de migrants hébergés dans le centre a été considérablement réduit.

Après des jours de chaos, l’île avait été dans une certaine mesure aseptisée.

Cela était compréhensible pour des raisons de sécurité.

Le centre d’accueil a une capacité officielle de 400 personnes, mais il y en avait plus de 3 000 samedi.

À un moment donné, les migrants se sont battus pour sortir car ils se plaignaient de la faim, de la surpopulation et de l’absence de mesures d’hygiène.

Présenter de telles scènes à Mme von der Leyen et Mme Meloni aurait été inacceptable – certainement pour leurs équipes de sécurité.

Mais lorsqu’ils ont déclaré lors d’une conférence de presse qu’ils devaient se rendre à Lampedusa pour mieux comprendre les problèmes, nous nous sommes demandés s’ils obtiendraient toute l’histoire.

Le président de la commission a déclaré : « Il est très important pour moi d’être ici avec vous.

« La communauté locale a continué à faire tout son possible pour soutenir les hommes, les femmes et les enfants qui ont réussi à s’établir sur l’île. »

Cette réimposition rapide du contrôle crée un contraste saisissant et suggère que les autorités italiennes ont la capacité d’héberger et de traiter temporairement des milliers de migrants à Lampedusa et dans d’autres communautés côtières.

Ce qui est en litige ici, c’est la responsabilité et le coût.

Le centre d’accueil était fortement surpeuplé samedi





Mme Meloni a clairement indiqué dans ses remarques que l’Italie ne devrait pas supporter tout le poids de la migration et de l’asile dans l’UE.

« Si nous ne travaillons pas sérieusement tous ensemble pour lutter contre les départs illégaux, l’ampleur de ce phénomène ne submergera pas seulement les pays frontaliers mais tous les autres », a-t-elle déclaré.

La dirigeante italienne a peut-être assoupli sa position à l’égard de l’UE depuis son arrivée au pouvoir, mais elle plaide toujours pour un blocus naval « efficace » de la côte nord-africaine.

En outre, elle souhaite que l’UE conclue des accords avec les pays d’origine permettant le rapatriement rapide des migrants.

Ce qu’elle a obtenu de Mme von der Leyen était un plan d’action de l’UE en 10 points qui semblait peu détaillé.

Tout comme les politiciens britanniques, la présidente de la commission a parlé des passeurs et des gangs criminels « impitoyables » et « brutaux » qu’elle a imputés au transport des personnes vers Lampedusa.

Mais les passeurs et les gangs constituent une cible facile.

Les dirigeants européens (y compris les dirigeants britanniques) savent que les gangs répondent à une demande quasi illimitée de sûreté, de sécurité et de meilleures conditions de vie pour de nombreuses personnes en Afrique et au Moyen-Orient.

Faire quelque chose nécessitera un plan d’action beaucoup plus long et plus complet.