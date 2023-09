Lampedusa : La réalité inconfortable sur une île italienne où des milliers de migrants sont arrivés en quelques jours | Nouvelles du monde

Le quai central du port de Lampedusa se situe désormais au point de rencontre entre le monde développé et le monde en développement – ​​un point de conflit entre l’UE riche et les inégalités et la pauvreté du Sud global.

Cette réalité est inconfortable et inacceptable pour ceux qui gouvernent la pointe la plus méridionale de l’Italie.

Avec l’arrivée de quelque 800 personnes au cours des dernières 24 heures – et bien plus de 7 000 au cours des cinq derniers jours – la Première ministre de droite du pays, Giorgia Meloni, a qualifié la situation d' »insoutenable ».

Son adjoint, Matteo Salvini, est allé plus loin, qualifiant cet afflux d’« acte de guerre ».

En tant que dirigeants politiques qui ont misé leur réputation sur l’arrêt des migrants, ils tentent désormais de comprendre que le nombre d’arrivées en Italie est le double de celui atteint l’année dernière.

Aux yeux de leurs partisans, les migrants fatigués qui attendent sur le quai de Lampedusa apparaissent comme un échec majeur de la politique gouvernementale. Mais les migrants voient la situation un peu différemment.

Nous avons vu des centaines de personnes assises dans des cuves instables faites de ferraille, attendant d’être ramenées à terre. La douleur et l’inconfort de plusieurs jours en mer étaient gravés sur les visages de ces voyageurs.

Un migrant à Lampedusa avec un nouveau-né





« Combien cela-a-t-il coûté? » J’ai demandé à un homme appelé John qui m’a dit qu’il venait de Sierra Leone.

« Quand j’obtiens le bateau, on paie parfois 1 500 €, parfois 2 500 €. »

« Tu veux dire que tu as essayé plus d’une fois ? » J’ai demandé.

« Oui, moi et (ma femme) étions au Maroc. Nous avons essayé deux fois au Maroc. En Tunisie, j’ai essayé une fois, puis j’ai réussi. »

« Alors tu as dépensé beaucoup d’argent ? », je demande.

« Oui, j’ai dépensé beaucoup, beaucoup d’argent », répond-il. « C’est un risque, un très gros risque, mais Dieu m’a facilité la tâche. »

Plus de 7 000 migrants sont arrivés à Lampedusa ces cinq derniers jours





Ici, John met le doigt sur le problème du leader italien. La traversée depuis la Tunisie vers la Méditerranée centrale est devenue la route de choix pour la majorité des migrants – et pour les gangs qui les permettent.

L’agence européenne des frontières Frontex a signalé le plus grand nombre de voyageurs sur cette route depuis 2015-2016, lorsque la guerre civile en Syrie avait provoqué un afflux de plus d’un million de personnes vers l’Europe.

Il est impossible de ne pas remarquer les moyens de transport de cette nouvelle vague migratoire, car des centaines de bateaux identiques, de couleur rouille, encombrent désormais le port de Lampudesa.

Frontex a déclaré que les gangs mènent des opérations de plus en plus sophistiquées et compétitives.

« Une pression migratoire accrue pourrait persister dans les mois à venir, les passeurs proposant des prix plus bas au départ de Libye et de Tunisie dans un contexte de concurrence féroce entre les groupes criminels », a-t-il indiqué.

Un médecin avec un bébé à Lampedusa





Comment alors le Premier ministre Meloni va-t-il traiter cette question insoluble ? Vendredi, elle a appelé à une mission navale pour empêcher les migrants de traverser la Méditerranée.

Il est cependant peu probable qu’un blocus maritime de l’Afrique du Nord trouve la faveur de Berlin et de Paris.

Mme Meloni pourrait obtenir plus de succès en convainquant l’UE de payer pour un accord conclu avec la Tunisie en juillet, qui devrait voir les autorités tunisiennes sévir contre les passeurs et ceux qui paient pour leurs services.

Cependant, il est peu probable que les migrants comme John s’arrêtent lorsque la vie ne vaut plus la peine d’être vécue chez eux.