Lampedusa, Italie – La pêche, une industrie méditerranéenne par excellence, a été une bouée de sauvetage historique pour Lampedusa, l’île touristique italienne célèbre pour ses plages pittoresques et maintenant, la dernière crise migratoire en Europe.

Au 19ème siècle, la plongée avec les éponges a apporté la sécurité économique aux habitants. Les affaires prospérèrent alors pour produire les célèbres conserves de sériole, de thon, d’anchois, de maquereau et d’espadon, ainsi qu’une multitude de poissons frais.

Pietro Riso, pêcheur, se sent chanceux d’avoir transmis à ses deux fils « le meilleur métier du monde », mais les récents événements sombres lui pèsent.

« Nous trouvons des gens en mer – sur des bateaux et dans l’eau – et nous les sauvons », a déclaré Riso à Al Jazeera. « Parfois, nous trouvons des corps dans nos filets. »

À la mi-septembre, un lent cortège de navires branlants est entré dans la jetée de Favaloro à Lampedusa, chacun débordant de réfugiés et de migrants venus de l’autre côté de la mer Méditerranée.

En quatre jours, environ 11 000 demandeurs d’asile ont accosté sur l’île la plus méridionale de l’Italie, soit près du double du nombre de résidents locaux.

Puis les gousses des caroubiers ont disparu, tout comme les figues indiennes et même les figues de Barbarie. Les seuls fruits suspendus se trouvaient au sommet des arbres, hors de portée des bras.

Antonio Di Malta, pompier et habitant de Lampedusa, partait en soirée lorsqu’il a repéré un groupe d’hommes sur son terrain.

« L’un d’eux a fait signe qu’il avait faim et est tombé à genoux », a déclaré Di Malta. «Ses yeux étaient pleins de peur – non pas que moi ou quelqu’un d’autre puisse lui faire du mal, mais la peur de je ne sais quoi. De la faim, peut-être.

Di Malta et sa mère ont mis deux grandes casseroles sur le feu et ont préparé des pennette, des pâtes en forme de tube, pour leurs invités inattendus.

Ils sont originaires du Burkina Faso, où deux coups d’État militaires l’année dernière ont laissé une violence sans précédent.

« Quand il a fini de manger, l’homme a pris la dernière pennetta avec sa fourchette et l’a levée vers le ciel, comme pour remercier Dieu », a déclaré Di Malta.

Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le nombre d’arrivées était le plus élevé depuis 2011. La plupart des bateaux venaient de Tunisie, malgré un nouvel accord signé avec Tunis par le gouvernement d’extrême droite de Giorgia Meloni.

« La Tunisie était autrefois un pays de destination pour de nombreux Africains subsahariens, mais la crise économique et les mauvais traitements infligés aux Noirs en ont fait un pays de transit », a déclaré à Al Jazeera Flavio Di Giacomo, porte-parole de l’OIM.

Lampedusa, située plus près de la Tunisie que de l’intérieur de l’Italie, est le port d’escale privilégié des bateaux au départ de la ville côtière de Sfax.

Selon l’OIM, en 2016 – lorsque la plupart des bateaux partaient de Libye – environ 8 pour cent des arrivées ont débarqué à Lampedusa, contre 70 pour cent cette année.

Pour les habitants locaux, dont la fière solidarité a valu à l’île une nomination au prix Nobel de la paix en 2016, cette poussée est inquiétante.

Beaucoup ouvrent leur maison aux affamés, tandis que les restaurants de la rue principale de l’île – la très touristique Via Roma – servent de la nourriture gratuitement, mais on a le sentiment que le gouvernement central italien a abandonné Lampedusa car elle se trouve à nouveau au milieu d’un phénomène. beaucoup plus large que ses 20 kilomètres carrés (7,7 miles carrés).

« La migration n’est pas un problème si elle est bien gérée, mais si elle n’est pas gérée, elle devient incontrôlable – comme ce fut le cas », a déclaré Di Malta. « Et nous sommes tous fatigués. »

« Nous risquons de devenir nous-mêmes des migrants »

Dans le même temps, les insulaires sont irrités par les prix élevés du carburant, qui sont plus élevés qu’en Italie continentale.

Pour ajouter à leurs malheurs, les navires commerciaux utilisés pour transporter leurs produits vers la Sicile sont de plus en plus chargés de transférer des milliers de migrants et de réfugiés vers la péninsule, entraînant des retards dans les départs.

« Si le bateau arrive le lendemain, ma production est dévalorisée de 50 pour cent », a déclaré Riso, le pêcheur. « Si le délai est plus long, mon poisson est bon pour nourrir les chats errants. »

Parfois, une journée entière de travail se solde par une perte financière si les filets – qui coûtent jusqu’à 3 000 euros (3 170 dollars) – sont déchirés par les bateaux de réfugiés coulés qui reposent sur le fond marin.

Seuls une centaine d’insulaires sont encore titulaires d’un permis de pêche, les habitants préférant travailler dans le tourisme ou trouver un emploi ailleurs en Italie.

La côte scintillante de Lampedusa attire toujours des milliers de vacanciers italiens chaque année, mais cette bouée de sauvetage est également en péril.

« Nous n’avons aucun touriste étranger parce qu’ils pensent que Lampedusa est le lieu de détention des migrants », a déclaré à Al Jazeera Giandamiano Lombardo, président de l’association hôtelière Federalberghi.

En temps normal, les arrivées passent inaperçues puisqu’elles sont transportées vers un centre de détention à Contrada Imbriacola puis vers le continent. Mais lorsque leur nombre devient trop élevé pour être géré dans un établissement conçu pour accueillir 400 personnes, les demandeurs d’asile parcourent le centre-ville de Lampedusa tandis que les médias diffusent une nouvelle « urgence ».

Lombardo a déclaré que si la majorité des touristes italiens habituels décidaient de changer de destination de vacances, leurs moyens de subsistance seraient en lambeaux.

« Si nous perdons notre économie, nous risquons de devenir nous-mêmes des migrants », a-t-il déclaré.

Certains résidents ont déjà commencé à vendre leurs propriétés à une fraction de leur valeur réelle.

« Nous craignons que la mafia ne profite déjà de la situation », a déclaré Lombardo, qui possède également un restaurant portant le nom de son père et plusieurs installations touristiques.

« Nous demandons de l’aide – nous demandons que ceux qui aident soient également aidés en retour. »

Action politique

Les habitants des différents bords politiques sont divisés sur la voie à suivre, mais le 16 septembre, ils se sont unis, côte à côte, au port pour empêcher les autorités de décharger un bateau rempli de tentes destinées aux réfugiés.

Les manifestants ont bloqué la route menant à une ancienne base militaire, où le gouvernement, selon la rumeur, prévoyait d’installer une « ville de tentes » pour faire face au nombre croissant d’arrivées.

Quelques jours plus tard, le 19 septembre, le cabinet a approuvé un décret allouant des fonds pour des « interventions stratégiques » à Lampedusa liées à la crise.

Les commissaires de police de la région de Sicile, dont fait partie Lampedusa, ont démenti tout projet de construction d’un centre d’accueil permanent dans l’ancienne base militaire, mais une centaine d’habitants se sont mobilisés sous le cri de ralliement : « Ils veulent prendre notre île !

Angela Maraventano, qui a voté pour le parti Fratelli d’Italia (Frères d’Italie) de Meloni aux élections générales de septembre 2022, faisait partie des manifestants.

Depuis son restaurant panoramique, Il Saraceno, sa famille regarde les bateaux de réfugiés arriver à Lampedusa depuis le début des années 1990. Au fil des décennies, ils ont servi d’innombrables assiettes de pâtes gratuites et distribué de vieux vêtements conservés en magasin.

En 2007, elle a été élue adjointe au parti populiste de droite Lega, ou Ligue.

« Je n’ai pas rejoint la Ligue à cause des migrants », dit-elle. « J’ai rejoint la Ligue parce que notre boulanger est mort comme un chien d’une crise cardiaque sans aucune aide disponible. »

Maraventano a envoyé des lettres à tous les partis politiques italiens, détaillant le manque de services médicaux d’urgence sur l’île. La Ligue, dirigée par Umberto Bossi et connue pour sa description méprisante des habitants du sud de l’Italie comme des « terroni », ou paysans, a été le seul parti à répondre à son appel. « Bossi m’a dit que si je voulais me battre pour mes terres, il me donnerait les outils. »

Le restaurateur est depuis tombé amoureux de la Ligue, désormais dirigée par Matteo Salvini, et s’est tourné vers Fratelli d’Italia. Mais un an après le début du gouvernement de Meloni, elle se dit déçue par le manque « d’action forte » et se sent « plus proche du parti dont est issu Meloni », le Parti national fasciste interdit après la Seconde Guerre mondiale.

« Le problème [of migration] « On ne peut plus parler d' »urgence », le problème est structurel parce que nous payons les passeurs qui profitent de ces gens », a-t-elle déclaré, exigeant que le Premier ministre démissionne parce qu’elle n’a pas tenu sa promesse électorale d’imposer un blocus naval. .

« Ce phénomène doit être stoppé, nous devons dire aux passeurs que leurs jours sont terminés en bloquant tous les bateaux qui tentent d’entrer dans nos eaux », a-t-elle déclaré. « Et nous devons dire aux migrants : restez dans votre pays et combattez pour votre terre. »

Giacomo Sferlazzo, un militant politique de gauche basé à Lampedusa, a rejeté l’idée d’un blocus naval comme une « idiotie », plaidant plutôt en faveur de routes migratoires légales.

Quand Meloni atterri à Lampedusa avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen pour ce que Sferlazzo a qualifié de « énième défilé » le 17 septembre, il faisait partie de la foule qui bloquait le véhicule du Premier ministre.

« Je lui ai parlé et elle a prononcé les mots vides de sens habituels », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi j’ai ensuite déchiré mon bulletin de vote – parce que je ne fais confiance aux autorités, à aucune d’entre elles. »

Sferlazzo et son collectif Mediterraneo Pelagie ont rassemblé des signatures pour exiger que les fonds alloués par le décret ministériel soient dépensés sur l’île – pour paver les nids-de-poule et réparer le système d’égouts – indépendamment de son rôle de plaque tournante de la migration.

Même si la solidarité avec les demandeurs d’asile est toujours vive, nombreux sont ceux qui craignent que Lampedusa ne redevienne un lieu de détention comme elle l’était au tournant du XIXe siècle, lorsque le nouvel État-nation italien a relégué les indésirables dans ce petit bout de territoire.

« Nous sommes soumis à un chantage émotionnel depuis 30 ans. Si nous bloquons l’entrée du port, les gens diront : « Vous ne voulez pas de migrants, vous êtes racistes ! », mais nous ne pouvons pas vivre longtemps sous cette pression, sinon nous deviendrons tous fous », a déclaré Sferlazzo.

« Je ne veux pas quitter l’île, mais quelles perspectives avons-nous ? Travailler pour la Croix-Rouge ou cuisiner pour la police ? Ce n’est pas ce que je veux pour mes enfants.