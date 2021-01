Quand ce n’est pas votre jour, ce n’est vraiment pas votre jour, alors le manager de Chelsea Frank Lampard a eu droit à un hochement de tête triste lorsque l’attaquant raté Timo Werner a tellement gâché en prenant un corner à la 88e minute contre Manchester City qu’il a donné un coup de pied. le drapeau au lieu de la balle.

Werner, l’attaquant de 47 millions de livres sterling, a maintenant disputé 12 matchs sans but pour son nouveau club après cette défaite 3-1 à Stamford Bridge et son calvaire a commencé à personnifier les difficultés de Lampard sur la sellette de Chelsea.

Werner ne peut tout simplement pas faire une pause et Lampard non plus. Face à une équipe de la ville qui manquait cinq joueurs de la première équipe en raison de tests COVID-19 positifs ces derniers jours, c’était l’occasion pour Chelsea de mettre fin à une série d’une seule victoire sur six et de remporter une première victoire contre un autre des Big Six. saison.

Mais la ville affaiblie de Pep Guardiola, avec le n ° 1 américain Zack Steffen faisant ses débuts en Premier League dans le but à la place de l’indisponible Ederson, a déchiré Chelsea dans une démonstration dévastatrice de football lisse et offensif en première période. Dans le même temps, ils ont souligné leur statut de plus grande menace pour Liverpool dans la course au titre et ont laissé Lampard dans la position inconfortable d’être le favori pour devenir le prochain manager de haut niveau à perdre son emploi.

Il peut être difficile de penser que Lampard se bat pour éviter le licenciement en tant que manager après seulement 18 mois à la tête, mais le propriétaire Roman Abramovich a toujours été prompt à agir lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Même avec le statut de Lampard en tant que légende du club, il ne sera pas à l’abri de l’impatience du Russe.

« J’ai joué ici, je comprends à quoi tout le monde ressemble et pose des questions lorsque vous perdez quelques matchs », a déclaré Lampard. « Je dois être réaliste. Ce club doit souffrir avant d’arriver là où nous voulons être, c’est comme ça que vous construisez.

« C’est une période difficile. Mais nous devons continuer à nous battre et je suis le premier à continuer à nous battre. »

Des défaites et des performances comme celle-ci n’aideront certainement pas Lampard; surtout lorsque des managers confirmés tels que Massimiliano Allegri et Thomas Tuchel sont au chômage et prêts à informer tout propriétaire de club intéressé des trophées qu’ils ont remportés avec certains des plus grands clubs européens. Le pedigree d’Allegri et Tuchel est au cœur du problème que Lampard doit surmonter, et il a été souligné par l’impact de Guardiola sur ce match.

Allegri et Tuchel ont été là et l’ont fait pour motiver et organiser les meilleurs joueurs, mais Lampard ne l’a pas fait. Avant d’arriver à Chelsea à l’été 2019, il avait accumulé un an d’expérience en gestion avec Derby County dans le championnat EFL.

Les références managériales de Frank Lampard restent un énorme point d’interrogation, car le patron des Blues a de nouveau été sur-géré dans un match avec un rival des Big Six. Getty

Abramovich a traditionnellement nommé des managers du plus haut calibre depuis son rachat de Chelsea en 2003. Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Antonio Conte et Rafael Benitez avaient tous remporté les plus gros prix avant de prendre la direction de Stamford Bridge.

Guardiola a été celui qui s’est échappé pour Abramovich, l’Espagnol ayant résisté à deux reprises à l’intérêt de Chelsea avant de prendre les commandes du Bayern Munich en 2013, mais ce match a montré pourquoi le directeur de la ville est parmi les meilleurs au monde.

Avec une équipe épuisée, Guardiola a quand même réussi à trouver un moyen de battre une équipe de Chelsea à pleine puissance, Kevin De Bruyne impressionnant dans le rôle inhabituel de faux neuf. Mais City n’a pas seulement gagné, ils ont gagné avec style et assurance.

Manchester United a peut-être grimpé à la deuxième place du tableau, mais City est l’équipe que Liverpool craindra le plus cette saison. Seules deux équipes ont la capacité de remporter une série de 10 à 12 victoires consécutives et ce sont City et Liverpool, alors ne pensez même pas à écarter Guardiola and Co.

« Même manager, même staff, les joueurs sont les mêmes et les idées sont complètement les mêmes », a déclaré Guardiola après le match. « La façon dont nous avons gagné des ligues, des titres et d’autres choses est la façon dont nous avons joué aujourd’hui. Le rythme que nous avons manqué dans le passé, nous l’avons retrouvé aujourd’hui. »

Les buts de City en première période, d’Ilkay Gundogan, Phil Foden et De Bruyne étaient tous enracinés dans une mauvaise défense de Chelsea, mais la cruauté de City les a amenés à capitaliser sur les chances. Dans le même temps, Lampard regardait depuis la ligne de touche, désespérant de la triste défense de son équipe et des attaques édentées. Mais il est l’homme chargé de tirer le meilleur parti de son groupe de joueurs et il ne fait aucun doute qu’ils sont sous-performants.

Alors, Lampard peut-il faire une différence sur le terrain d'entraînement et transformer son équipe? A-t-il la capacité d'entraîneur d'un Guardiola, Jurgen Klopp ou Jose Mourinho pour arrêter l'effondrement de Chelsea?





La réalité est qu’il n’a pas encore montré que la réponse à l’une ou l’autre des questions est «oui». Cette saison, Chelsea n’a marqué que deux fois en cinq matchs contre des rivaux du Big Six et n’en a remporté aucun. À chaque fois, Lampard a été incapable de concevoir un plan pour gagner. Et même contre une équipe de City affaiblie par COVID-19, il s’est quand même retrouvé du mauvais côté d’une lourde défaite.

« À la minute où nous sommes dans une petite période, cinq ou six matchs où nous avons eu du mal », a déclaré Lampard. «Si vous retournez à City et Liverpool pendant leurs périodes de transition, il y a eu des périodes de douleur et vous devez passer par là.

« Je me suis assis là et j’ai eu ces jours-ci, puis j’ai soulevé un trophée à la fin de l’année. Nous avons rebondi à l’époque parce que nous avions un esprit dans le vestiaire et n’importe quel joueur de football aura des périodes comme ça.

« Certaines autres défaites pour d’autres équipes ont été douloureuses. Nous devons le prendre sur le menton. C’est le football. »