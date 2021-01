Lampard "rêve de gérer Barcelone" après avoir raté le mouvement en tant que joueur

Le patron de Chelsea, Frank Lampard, aurait un rêve à long terme d’entraîner en Espagne – et serait particulièrement attiré par les géants catalans de Barcelone.

Le joueur de 42 ans a commencé sa carrière de manager chez Derby County en 2018, mais n’a passé qu’une saison à Pride Park avant de prendre les rênes des Blues.

Il a connu des hauts et des bas jusqu’à présent et subit une pression croissante après une période de forme qui a vu Chelsea remporter l’un de ses six derniers matchs de Premier League.

Mais selon le journaliste espagnol Guillem Balagué, Lampard a de grands espoirs pour l’avenir – et souhaite un jour prendre en charge le camp de Nou.

S’exprimant sur le programme Esport3 ‘Onze’, Balagué a déclaré: « Son rêve est de s’entraîner en Liga et de faire ce qu’il ne pouvait pas faire pendant ses jours en tant que joueur.

« Il aimerait s’asseoir dans la pirogue du Nou Camp et entraîner le Barca dans un avenir pas trop lointain. »

Lampard a été lié à un déménagement au Real Madrid ou à Barcelone à plusieurs reprises au cours de sa carrière de joueur.

Mais au final, rien ne s’est concrétisé et il a finalement passé 13 ans à Stamford Bridge, où il a remporté trois titres de Premier League et une Ligue des champions.