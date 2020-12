Frank Lampard a minimisé l’affirmation de Jurgen Klopp selon laquelle Chelsea est le favori pour remporter la Premier League cette saison.

Le patron de Liverpool, Klopp, a fait l’éloge des Bleus la semaine dernière, affirmant qu’ils « ressemblent à des favoris » car ils ont « la plus grande équipe et de grands joueurs ».

Lampard a mené Chelsea à la troisième place du tableau, alors qu’ils ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs au cours d’une course qui a montré la profondeur de leur équipe.

La seule défaite des Blues en championnat de la saison a été infligée par Liverpool, alors que le doublé rapide de Sadio Mane a conduit les champions à une victoire 2-0 à Stamford Bridge en septembre.

Mais Lampard refuse de croire que son équipe de Chelsea est plus susceptible de remporter le titre contre Liverpool ou Manchester City de Pep Guardiola.

« Je ne suis pas sûr que quiconque y soit réellement allé », a déclaré le patron des Blues Sky Sports . « Liverpool et Manchester City semblent être à peu près les favoris de tout le monde et à juste titre avec la forme qu’ils ont eue au cours des trois ou quatre dernières années et la façon dont ils ont construit leurs équipes.

« Même avec des blessures, vous regardez l’équipe que Liverpool a mise en place hier soir avec des joueurs manquants et c’est une très bonne équipe. Tottenham et Manchester United sont également dans le cadre.

« C’est son opinion et il y a droit, mais je pense que c’est clair où nous en sommes – nous sommes en bonne forme mais nous avons des joueurs qui viennent d’entrer dans cette ligue ou des joueurs plus jeunes.