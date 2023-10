Lampard prêt à revenir à la direction, prochain arrêt possible révélé

Frank Lampard est sur le point de revenir à la direction du club. Une seule victoire sur onze matchs n’augure rien de bon pour son deuxième passage d’entraîneur à Stamford Bridge.

La légende anglaise, dont la carrière de manager a débuté en 2018, a dirigé le club londonien de façon permanente de juillet 2019 à janvier 2021. L’hiver suivant, Everton engage Lampard. Il a réussi à maintenir le club à l’écart de la relégation en Championnat.

L’équipe avait perdu neuf de ses 12 matches de championnat précédents en janvier 2023, ce qui a conduit à son limogeage. Peu de temps après, Chelsea a étonnamment donné une seconde chance à Lampard.

Après avoir licencié Graham Potter, le club s’est tourné vers son ancien capitaine comme manager intérimaire. Lors du deuxième mandat de Lampard en tant qu’entraîneur de Chelsea, la fortune du club s’est détériorée. Chelsea a terminé dans la moitié inférieure du tableau pour la première fois depuis 1996.

Frank Lampard favori pour le poste des Rangers

L’actualité voit Lampard à la recherche de son prochain poste de direction. La centrale écossaise des Rangers est une destination possible pour Frank Lampard, selon The Telegraph. Suite au limogeage de Michael Beale dimanche, l’ancien grand des Blues est pressenti pour le remplacer en tant que manager d’Ibrox.

La défaite 3-1 contre Aberdeen a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour le conseil d’administration des Rangers et les fans, et Beale a subi la fureur des deux. Maintenant que Steven Davis et Alex Rae ont pris le relais à titre intérimaire, l’équipe écossaise pourrait commencer à chercher un remplaçant permanent.

Anglais passionné de Light Blues

En revanche, selon les dernières informations de TEAMtalk, le conseil d’administration des Rangers souhaite prendre son temps avec cette nomination cruciale. Cependant, ils ont déjà eu des discussions préliminaires avec Frank Lampard sur le rôle de gestion ouverte.

Le rapport ajoute que l’homme de 45 ans a exprimé une forte volonté de poursuivre les discussions. Au fur et à mesure que sa carrière d’entraîneur progresse, Lampard semble être réceptif aux nouvelles opportunités.

L’Anglais est également fan des Rangers depuis un certain temps, comme en témoigne sa participation à la finale de la Coupe UEFA 2008. Sa présence à Ibrox, disait-il à l’époque, a été l’un des moments forts de sa vie.

PHOTO : IMAGO/PA Images