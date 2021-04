Le milieu de terrain de Chelsea Jorginho a déclaré à ESPN Brasil que l’ancien manager Frank Lampard « n’était pas prêt » pour le poste de manager parce qu’il « avait sauté quelques étapes ».

Lampard a pris les commandes à Stamford Bridge en 2019 pour remplacer Maurizio Sarri et a mené le club dans le top quatre et une finale de la FA Cup lors de sa première campagne. Cela a été considéré comme une saison réussie après que Chelsea ait perdu le joueur vedette Eden Hazard au profit du Real Madrid et n’a pas pu recruter des joueurs en raison d’une interdiction de transfert de la FIFA.

Chelsea a dépensé 220 millions de livres sterling l’été dernier, mais Lampard n’a pas réussi à tirer le meilleur parti des signatures de Timo Werner et Kai Havertz, ce qui a entraîné son limogeage en janvier.

Jorginho n’a joué que les 90 minutes complètes à quatre reprises sous Lampard cette saison et a déclaré que le buteur de tous les temps du club avait besoin de plus d’expérience en gestion avant de prendre la relève à Chelsea.

« Écoutez, je serai vraiment sincère ici sur Lampard. Je crois que, étant une légende au club, il a sauté quelques étapes nécessaires pour apprendre avant de passer dans un grand club », a déclaré Jorginho à Resenha d’ESPN Brasil.

Jorginho n’était pas un partant régulier de Chelsea sous Frank Lampard plus tôt cette saison. Photo de Darren Walsh / Chelsea FC via Getty Images

« Il est venu dans un club où il est une légende, sans avoir d’expérience dans d’autres clubs. Je pense qu’il est venu trop tôt, a sauté quelques pas d’avance et n’était pas prêt pour un travail à ce niveau, pour être honnête. »

Le premier rôle de direction de Lampard est venu à Derby County où il les a guidés jusqu’à la finale des éliminatoires du championnat 2019, mais a subi une défaite aux mains d’Aston Villa.

Thomas Tuchel a remplacé Lampard en janvier et a conduit l’équipe en demi-finale de la Ligue des champions et à nouveau en lice pour terminer dans le top quatre.

S’exprimant lors de sa conférence de presse avant le choc de la Premier League à West Ham United samedi, Tuchel a déclaré qu’il était convaincu que les supporters de Chelsea pardonneraient au propriétaire après que les tentatives du club de rejoindre une Super League européenne se soient effondrées en l’espace de 72 heures.

« C’est le club des propriétaires, ce n’est pas mon club. Je fais partie du club », a-t-il déclaré. « C’est la décision du club et maintenant ils ont changé. Donc il n’y a pas besoin de m’excuser. Nous étions distraits, oui, parce que sinon ça n’aurait pas eu de sens de se concentrer sur les matchs. »

« Je suis arrivé dans un état d’esprit mardi sans l’état d’esprit habituel J’arrive pour un match. C’est maintenant du passé. Comme je l’ai dit, je ne pense pas qu’ils aient besoin de s’excuser auprès de moi. Personne n’a besoin de s’excuser. [to me].

« Je n’ai pas parlé au propriétaire depuis mon arrivée. J’ai parlé au club avant et après le match. On m’a dit que nous nous retirions et que c’était tout ce dont j’avais besoin pour me préparer pour le prochain match contre West Ham. » «

Aramide Oladipo d’ESPN a contribué à ce rapport.