Thomas Tuchel a révélé que Frank Lampard avait envoyé un message personnel lui souhaitant bonne chance pour lui succéder en tant que patron de Chelsea et a admis que toute réaction des fans à sa nomination pourrait avoir un effet néfaste sur l’équipe.

Le joueur de 47 ans a signé un premier contrat de 18 mois pour prendre les commandes à Stamford Bridge mardi, 24 heures avant que son premier match ne se termine par un match nul 0-0 à domicile contre les Wolves.

La décision des Blues de limoger Lampard a divisé l’opinion des fans, certains pensant que l’homme qui a passé 13 années de succès en tant que joueur et est devenu son meilleur buteur méritait plus de temps pour travailler avec une équipe renforcée par 220 millions de livres sterling d’été. signatures.

Les supporters sont toujours interdits d’entrer dans les stades en raison des règles de distanciation sociale du coronavirus, mais lorsqu’on lui a demandé s’il était préoccupé par une réaction négative des fans, Tuchel a déclaré: «Je ne sais pas, j’espère que non car ce serait difficile pour l’équipe. Nous avons besoin de nos supporters comme n’importe quelle équipe, dans un stade comme le nôtre, dans un club comme le nôtre, avoir les supporters si proches et derrière l’équipe fait une réelle différence.

« Je peux supposer que c’est une grande, grande déception pour la base de fans de voir que Frank a été limogé. J’ai le plus grand respect. J’étais un grand fan de Frank en tant que joueur. C’était une pure joie de le voir jouer et de jouer. voyez comment il a joué, avec la personnalité qu’il a joué. Il a été l’une des figures clés à démontrer en 90 minutes ce qu’est Chelsea: intensité, dévouement, mentalité gagnante. Et j’ai donc le plus grand respect pour lui, personnellement, et pour son héritage.

«Cela a pris de l’ampleur lorsque j’ai reçu un message personnel aujourd’hui dans la matinée pour me souhaiter le meilleur et peut-être me rencontrer à l’avenir lorsque cela sera possible.

« Honnêtement, rien n’a changé là-bas, mais au cours des 72 dernières heures, le club m’a dit clairement que ce n’était pas de ma faute et que je ne pouvais pas changer la situation pour lui. La décision a été prise et j’ai eu l’opportunité, mais je veux dire quoi Je dis. »

Chelsea est actuellement à la huitième place, à 11 points du leader Manchester City, et Tuchel a exclu les Blues de la course au titre malgré un peu moins de la moitié de la saison à jouer.

«Je suis très réaliste», dit-il. « Je suis dans un club dont l’ADN est de gagner, de remporter des trophées et je suis ici pour défier chaque trophée pour lequel nous jouons. En réalité, cette année, c’est la Ligue des champions et la FA Cup.

« Pour parler maintenant du titre de Premier League, il y a trop d’équipes entre nous, ce n’est pas réaliste et nous perdrons tout simplement le cap si nous commençons ici. Mais vous savez, notre travail est aussi sur les relations avec le club, le équipe et pousser tout le monde à la limite.

« Le succès, c’est aussi rendre le stade heureux. Les gens devraient être ravis de venir à Stamford Bridge, ravis de voir notre équipe, ravis de sentir que notre équipe joue avec une énergie et une atmosphère particulières. Ce sont aussi les points faibles du succès, mais à la fin, nous n’avons pas besoin de beaucoup parler. À Chelsea, vous jouez pour les trophées et c’est tout. «

Tuchel a choisi de laisser les diplômés de l’académie de Chelsea Mason Mount, Tammy Abraham et Reece James sur le banc mercredi, mais l’ancien patron du Paris Saint-Germain et du Borussia Dortmund a insisté sur le fait que ce n’était pas un signe de choses à venir.

« Si vous connaissez ma réputation dans mes derniers clubs, je pousserai chaque jeune à être prêt. Et ce que je dis aussi aujourd’hui à l’entraînement de la part des gars qui n’ont pas joué, je n’ai aucun doute que nous avons 20, 21 joueurs qui sont prêts. jouer pour Chelsea en Premier League et gagner des matchs pour nous. Personne ne devrait trop en lire. «

Mount, en particulier, était un favori sous Lampard, commandant Chelsea pour son dernier match en charge et commençant 17 des 19 matchs de la Ligue avant d’être renvoyé sur le banc sous Tuchel.

« Il n’y a rien à craindre », a-t-il ajouté. «J’aime ce que je vois de Mason jusqu’à présent, de sa personnalité que je connais maintenant depuis trois jours. Il est incroyable, c’est un gars tellement gentil et compétitif. Un tel talent. Et le plus important: chaque match Je regarde jusqu’à présent, il laisse son cœur sur le terrain, il prend soin de Chelsea à 100% et il donne le 100% qu’il a à chaque fois qu’il joue. C’est la meilleure base pour un grand développement. Je suis très heureux de l’avoir dans les parages et Je vais continuer à le pousser. «