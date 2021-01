L’entraîneur de Chelsea, Frank Lampard, s’est dit « inquiet » de la chute drastique de sa forme après une défaite 2-0 à Leicester City mardi.

La pression est sur Lampard après que son équipe, assemblée de manière coûteuse, soit tombée à la huitième place de la Premier League. Lampard a concédé que Leicester, qui est allé en tête du classement avec la victoire, était tout simplement la meilleure équipe et qu’il y avait peu de performances de son équipe, leur cinquième défaite en huit matchs, ce qui indique que l’équipe de l’ouest de Londres progresse.

« Nous avons été battus par la meilleure équipe. Ils étaient plus pointus que nous, couraient plus que nous et ils avaient l’air en forme – nous avions l’air hors de forme », a déclaré Lampard.

Trop souvent contre Leicester, le jeu de Chelsea manquait d’intensité.

Il y avait aussi un manque d’attention inquiétant en défense avec l’arrière Reece James qui faisait du jogging et ne pouvait pas rester avec James Maddison avant que le milieu de terrain de Leicester ne marque le deuxième but.

Maddison a noté après le match que leur premier but était venu d’une courte routine de virage qu’ils avaient pratiquée à l’entraînement, sachant que Chelsea avait tendance à s’éteindre sur les coups de pied arrêtés.

L’espoir de Lampard que leur victoire du week-end à Fulham a marqué un tournant a été de courte durée et il est naturellement préoccupé par la forme de l’équipe qui les a fait sortir du peloton de poursuite du titre.

« Je m’inquiète de la crise – de la forme dans laquelle nous étions pour arriver si rapidement dans la forme que nous sommes maintenant … cinq défaites en huit ne sont pas là où nous voulons être.

« Nous étions vraiment bien placés en décembre, deuxièmes de la ligue et à deux points du sommet. Peut-être que la complaisance s’est installée. Il n’y a qu’une seule façon de s’en sortir, c’est un travail difficile.

« C’est clairement préoccupant. C’est une période avec laquelle nous ne sommes pas satisfaits, d’autres clubs ont été dans cette période. Tout ce à quoi nous pouvons penser, c’est traverser la période, travailler dur. L’important est que les joueurs rebondissent. C’est le nature acharnée de ce que c’est », a-t-il déclaré.

La hiérarchie de Chelsea n’est pas connue pour faire preuve d’une grande patience avec ses managers et les questions s’intensifieront quant à savoir si l’ancien milieu de terrain populaire du club est l’homme idéal pour le poste.

« Cela s’est intensifié pour moi il y a quelque temps. Les attentes dans ce club sont élevées. Vrai ou faux. Quand nous jouons comme ça, il est normal que les gens posent des questions », a déclaré Lampard.

« Je ne peux pas le contrôler. On m’a déjà demandé, je le comprends. C’est une équipe en développement mais je ne peux pas me laisser prendre par la réaction.

« J’ai accepté ce poste en sachant que nous aurions des moments difficiles. Nous devons juste nous battre. Là où tout était rose à la mi-décembre, ce n’est pas si rose maintenant. Je suis doué pour gérer la pression », a-t-il déclaré.