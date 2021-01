Frank Lampard dit qu’il sait que Timo Werner « se sentira découragé » après avoir raté un penalty lors de la victoire de Chelsea en FA Cup contre Luton.

L’attaquant allemand a vu son effort en deuxième mi-temps de la place sauvé par le gardien de but des Hatters Simon Sluga à Stamford Bridge, prolongeant une course lugubre dans laquelle son seul but lors des 16 dernières apparitions est venu au troisième tour de la coupe à domicile contre Morecambe.

La faute de Werner n’a finalement eu aucune incidence sur le résultat du match car les Blues étaient déjà 3-1 à l’époque grâce à un triplé de Tammy Abraham, mais Lampard dit que le moment résumait les malheurs actuels de l’international allemand devant. du but.

«Je suis déçu pour lui car Timo a beaucoup donné avec sa performance aujourd’hui», a déclaré Lampard alors que Chelsea se dirigeait vers un cinquième aller-retour à Barnsley.

« Il était une menace derrière, son lien avec Tammy, son lien avec les gens autour de lui, c’est (le penalty raté) juste une de ces choses.

«Quand ça ne va pas pour toi, ça peut arriver. J’ai raté les pénalités, je connais le sentiment. Je sais qu’il se sentira découragé, peut-être maintenant et dans les dernières minutes du match, mais il ne devrait pas l’être.

«C’est mon travail et celui de ses coéquipiers de le soulever et il ira bien.

«C’était presque un signe de ce qui se passait pour Timo à la minute, ce n’est pas tout à fait en baisse pour lui. Mais il y aura un moment où il prend des pénalités sans y penser et frappe le fond du filet sans y penser.