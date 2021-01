Frank Lampard dit que Billy Gilmour et Callum Hudson-Odoi plaident clairement pour remplacer certains des noms connus de Chelsea dans la première équipe des Blues.

Le duo a impressionné alors que les Blues ont écarté Morecambe 4-0 en FA Cup dimanche, Hudson-Odoi marquant l’un des quatre buts.

Le jeune milieu de terrain écossais Gilmour a fait irruption sur la scène juste avant le verrouillage la saison dernière, impressionnant lors d’une victoire en FA Cup contre Liverpool et d’une victoire en Premier League contre Everton, mais après qu’une blessure a entravé sa progression, Lampard dit qu’il est de retour en pleine forme et tire maintenant.

« Je pense que Billy pousse [for a first-team place] et ce depuis qu’il a fait sa percée la saison dernière contre l’opposition de haut niveau « , a déclaré Lampard.

« Sa blessure est survenue peu de temps après, mais à partir de ces moments, je savais que Billy serait un très, très bon joueur pour ce club, c’est le moins qu’on puisse dire. »

Hudson-Odoi a également connu des moments impressionnants dans l’équipe première de Chelsea, mais l’international anglais a dû être patient car les Blues ont ajouté des talents offensifs coûteux dans les rangs tels que Timo Werner et Kai Havertz, qui ont également marqué contre Morecambe. .

« En termes de temps jusqu’à ce qu’il fasse ce cas [for a run in the team]? Il le fait maintenant », a déclaré Lampard de Hudson-Odoi.

« Quand tout le monde est en forme, nous avons peut-être trois ailiers naturels et c’est l’un d’entre eux. Il y aura toujours un moment où je devrai prendre des décisions de sélection.