Roman Abramovich célébrera les 1000 matchs depuis sa révolution russe avec une occasion particulièrement appropriée à Stamford Bridge dimanche.

Le patron de Chelsea, Frank Lampard, a joué un rôle majeur dans le succès précoce d’Abramovich lorsqu’il était joueur et est maintenant déterminé à ramener les jours de gloire en tant que manager.

La main du destin du football a également joué un rôle car Jose Mourinho – le manager qui a commencé la nouvelle ère de succès du club lors de deux sorts chargés de trophées en charge – sera à l’occasion historique en tant que patron de Tottenham.

Le milliardaire russe Abramovich a contribué à transformer Chelsea mais aussi le football anglais à son arrivée en 2003, mais Lampard insiste sur le fait qu’ils n’étaient pas en mesure d’acheter simplement le succès.

Lampard a déclaré: «Je suis très reconnaissant qu’il ait fait ce qu’il a fait pour le club car cela a changé ma carrière de joueur. Maintenant, j’ai la chance de travailler dans ce club fantastique en tant que manager.

«Rien de ce que nous avons accompli à l’époque de Roman Abramovich n’aurait pu se produire sans lui ou son soutien.

«Il est parfois préférable avec le recul de regarder en arrière sur une période car les premiers jours de l’ère de Roman Abramovich auraient probablement donné le soutien de beaucoup de fans qu’un propriétaire est venu et a dépensé de l’argent et nous avons connu du succès assez rapidement.

«Mais au fur et à mesure que le temps est réglé, vous pouvez voir comment nous l’avons fait, un succès soutenu sur une période de temps, certaines des actions récentes à l’époque des covid ont montré un grand cœur et une réelle empathie de la part du propriétaire, car cela vient toujours de lui , et du club.