Frank Lampard insiste sur le fait qu’il n’a aucun problème à garder une perspective sur les pressions qu’il subit à Chelsea étant donné tout ce qui se passe dans le monde.

Le patron des Blues se retrouve dans l’œil de la dernière tempête de Stamford Bridge après cinq défaites en 10 matches.

À tel point que Julian Nagelsmann du RB Leipzig et le patron de Southampton Ralph Hassenhuttl sont déjà présentés comme des remplaçants potentiels.

Mais bien qu’il y ait une tension inévitable dans une telle position, le joueur de 42 ans sait que, alors que le monde se bat contre Covid-19, il y a ceux dont les luttes sont beaucoup plus réelles que celles d’un entraîneur de football sous le feu.

Lampard a déclaré: «C’est un point très important. J’ai déjà mentionné que je suis le manager de Chelsea et un fan de Chelsea, et qui ne serait pas enthousiasmé par cette perspective?

«Donc je fais ça en ces temps difficiles et je peux venir travailler et mettre ce survêtement et me sentir fier de le porter, alors que beaucoup de gens souffrent dans tout le pays, partout dans le monde, les gens meurent, tous les jours, les chiffres augmentent.

«Et quand je vois cela et que je ressens cela, nous espérons tous avoir la compassion de regarder clairement autour de nous et de voir que les gens perdent leur emploi.

«Les gens sont aux prises avec leurs moyens de subsistance et c’est une perspective massive des soi-disant pressions ou luttes.