Le « combat » de Scott Parker l’a marqué comme un futur manager, selon son ancien coéquipier Frank Lampard.

Le patron de Fulham, Parker, fait face à la plus grande bataille de sa vie pour garder les rivaux de Chelsea à l’ouest de Londres en Premier League.

Parker et Lampard étaient des collègues de club et de country, alors qu’ils ont également passé du temps ensemble en vacances.

Mais le manager du Blues Lampard admet que parfois il peut être plus satisfaisant de battre un ami qu’un ennemi.

Il a déclaré: «J’ai vraiment vu se battre à Scott quand il était ici à Chelsea et je suppose qu’il aurait voulu jouer plus.

«Il est parti jouer, ce qui est toujours un bon signe. Il est allé jouer plus et sa carrière a été fantastique partout où il est allé après cela, et sa carrière en Angleterre.

«C’est un signe de l’homme qu’il est et du professionnel qu’il était. Je trouve aussi Scott très authentique, franc-parler et très travailleur.

«Nous avons passé des vacances dans la même destination à plusieurs reprises et avons déjeuné ensemble, et quelques verres ici et là, donc nous sommes certainement proches – autant que cela se passe.