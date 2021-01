L’entraîneur-chef de Chelsea, Frank Lampard, a exhorté la Premier League à créer une « conversation plus ouverte » autour de la réorganisation des matches et a averti que certaines équipes pourraient être avantagées dans la mesure où une marque est laissée sur la saison.

Son équipe s’est rendue à Fulham samedi, un jour après que le match devait initialement être joué à la suite d’un remaniement lié à une épidémie de COVID-19 à Aston Villa.

« Nous n’étions pas vraiment flexibles [regarding Fulham], on nous a juste dit quels seraient les jeux », a déclaré Lampard lors d’une conférence de presse vendredi.

« Ce n’était pas notre flexibilité. Ma préférence aurait été de garder le match le vendredi mais cela a été annulé. Avec COVID et la situation, je suis très heureux de jouer honnêtement avec ça. Je le comprends. Cela n’a pas tué. nous ce week-end.

« Le calendrier ne nous a pas fait jouer deux matchs en deux jours, donc je suis d’accord parce que je pense que nous devons tous essayer de comprendre la situation. Mais encore une fois, nous n’étions pas heureux, nous n’avons pas été pris en charge. Noël quand nous aurions pu être et pour moi, il semble que la Premier League doive ouvrir la conversation, le dialogue, bien plus encore. Ce ne peut pas être que l’on vous le dise. «

Le match de Villa contre Tottenham mercredi a été reporté après que 10 joueurs aient été testés positifs, forçant le patron Dean Smith et son équipe à s’auto-isoler et à fermer leur terrain d’entraînement.

Les Spurs ont plutôt été invités à jouer à Fulham – un match prévu pour la première fois le 30 décembre – avant que leurs adversaires ne subissent leur propre vague de tests positifs, l’équipe de Scott Parker ayant une journée supplémentaire pour récupérer avant d’accueillir Chelsea.

Parker a décrit la décision de réorganiser le jeu des Spurs avec un préavis d’un peu plus de 48 heures comme « scandaleuse », mais de nouveaux reports semblent presque inévitables alors que l’image nationale du COVID-19 continue de s’aggraver.

Lampard a admis que Chelsea n’avait pas été indûment affecté à cette occasion, mais a évoqué la réticence de la Ligue à modifier son calendrier de Noël – dans lequel ils ont joué Arsenal et Villa dans un délai plus court que leurs rivaux – car les organisateurs de preuves doivent être plus transparents.

«Ce doit être une conversation ouverte et je comprends si Scott [Parker] a été dit deux jours avant qu’ils soient sur le point de jouer un match de Premier League, ce n’est vraiment pas assez bien. Mais c’est fait », dit-il.

« De notre point de vue, le changement de jeu du vendredi au samedi au front n’a pas fait trop de différence pour moi car nous avions une semaine pour nous y préparer. Je comprends pourquoi Scott aurait eu ses sentiments à ce sujet.

« Je pense que cela convenait probablement à Tottenham de faire ce match. Ils avaient eu un match assez confortable ce week-end en FA Cup. [beating part-timers Marine 5-0] et je comprends ce point.

« Ce que je ressens maintenant, ce sont nos matchs entre Fulham et Leicester [on Jan. 19] sont encore plus serrés. Mon plus gros reproche en tant que manager de Chelsea est que personne n’est venu nous aider lorsque nous avons joué deux matchs le 26 et le 28 à Noël, alors que cela aurait clairement pu être déplacé. Donc, le calendrier ne pouvait pas être déplacé à Noël, mais il peut être déplacé maintenant parce que nous nous battons contre COVID. «

Lampard a ajouté que les managers de la Premier League s’étaient déclarés préoccupés par cette situation exacte lors d’une réunion avec la ligue.

« Je pense que c’était un gros point des managers lors des rencontres que nous avons eues plus tôt dans la saison. Jurgen [Klopp] J’en ai beaucoup parlé, moi et Pep [Guardiola] et d’autres gestionnaires en fait, pour être juste », a-t-il déclaré.

« Beaucoup de managers en parlaient. Ce n’est pas une saison normale. Il est clair que ce n’est pas une saison normale.

« Nous sommes tous ici pour jouer au football et essayer de trouver le meilleur moyen de surmonter cela et nous comprenons que les isolements, la fermeture des terrains d’entraînement et les équipes ayant trop de points positifs signifient que nous ne pouvons pas jouer, nous voulons donc aller de l’avant.

« Mais tout d’un coup, ces règles sont maintenant entrées, et à la dernière minute pour Scott cette semaine. Mais à Noël, c’était bien, nous avons dû jouer dans les deux jours alors que Man United et Tottenham ont joué deux matchs en trois jours.

« Donc, je pense que maintenant, il semble que la cohérence va être difficile. Cela va certainement marquer cette saison. Cette saison, quoi qu’il arrive comme ça se passe maintenant et si cela peut continuer à arriver, il y en aura d’énormes difficultés pour différentes équipes.

« Je ne veux pas trop pleurer à ce sujet de notre point de vue. Mais de notre expérience de Noël, à ce qui se passe cette semaine, j’ai senti qu’à Noël, la Premier League aurait pu mieux s’occuper de nous en déménageant. le jeu, et Aston Villa d’ailleurs. Et ils ne l’ont pas fait. «