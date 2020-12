Frank Lampard a déclaré que Chelsea avait été désavantagé dans la course au titre en étant contraint de jouer deux fois en 48 heures à Noël, accusant la Premier League de ramener le football « dans le temps » et de compromettre l’intégrité de la compétition.

Chelsea se rendra à Arsenal le lendemain de Noël pour un coup d’envoi à 17h30 GMT samedi, puis disputera un match à domicile contre Aston Villa exactement 48 heures plus tard.

Manchester City a le même horaire – bien que commençant à 20 heures GMT les deux jours – mais en revanche, Liverpool et Tottenham Hotspur jouent le 27 décembre puis le 30 décembre, tandis que Manchester United joue les 26 et 29, un déséquilibre que Lampard juge injuste.

« C’est deux matchs en deux jours, 48 ​​heures », a déclaré Lampard lors d’une conférence de presse. « Je n’essaie pas d’être intelligent, c’est un point important pour nous, car il y a d’autres équipes qui défient en tête de la ligue qui jouent deux matchs en trois jours.

« Et je sais clairement ce qui s’est passé avec celui-ci également. Le match est diffusé en direct comme ils le sont tous maintenant. Nous jouons à Arsenal le lendemain de Noël et notre match avec Man City a maintenant été repoussé au dimanche (3 janvier). Donc le programme signifiait que nous ne pouvions pas jouer et Aston Villa voulait aussi jouer le mardi, ils voulaient une journée supplémentaire, et nous aussi, mais nous avons été rejetés à la fois par la Premier League et les diffuseurs.

Le patron de Chelsea, Frank Lampard, estime que les rencontres festives sont contre-productives pour la qualité de la Premier League. Photo de Chelsea / Chelsea FC via Getty Images

« Je sais parfois [with] la Premier League, le blâme peut être attribué aux diffuseurs et à la Premier League. Je sais qu’en conjonction les uns avec les autres, cela a été rebondi, il a été décidé que nous jouerions deux fois en 48 heures, alors que d’autres équipes qui défient au sommet de la ligue jouent deux fois en trois jours.

« Je ne vois pas comment c’est un terrain de jeu équitable, je pense que c’est faux et que ce ne sera pas le meilleur pour les joueurs qui jouent au plus haut niveau. Ne vous méprenez pas, Aston Villa a le même problème. Nous en les jouant, nous aurons tous les deux les mêmes problèmes. Mais je dis simplement que nous n’obtenons pas la même période de repos que les autres équipes. «

Lampard a insisté sur le fait que le redressement rapide signifie qu’il pourrait devoir faire tourner fortement son équipe lorsque Villa visitera Stamford Bridge.

« Je pense [playing the same team is] quasiment impossible « , a-t-il déclaré. » Je ne pouvais pas dire ce que je viens de dire, puis frapper la même équipe et espérer obtenir une performance de haut niveau et de haute énergie, nécessairement du point de vue de la forme physique.

« Je pense que tous ceux qui travaillent dans le sport, quand nous jouons maintenant, c’est la récupération du deuxième jour. Ce n’est pas bon même pour les joueurs de sortir et de s’entraîner et encore moins de jouer à un niveau élevé de 90 minutes. Je vais devoir voir. à l’arrière d’Arsenal où se trouvent les joueurs, chaque individu est différent.Nous ferons de notre mieux pour que le redressement soit correct.

« Dans le bon vieux temps, ils jouaient dos à dos. Pour une raison quelconque, quelqu’un a remonté le temps, quand nous avons le meilleur produit au monde et que nous voulons voir les meilleurs joueurs sur le terrain. »