Chelsea est sur le point de limoger Frank Lampard et de nommer Thomas Tuchel comme son successeur, ont déclaré des sources à ESPN.

Ils devraient faire une annonce plus tard lundi après avoir informé les joueurs par SMS de ne pas se rendre à la base d’entraînement du club à Cobham pour leur session matinale prévue alors qu’une déclaration officielle était préparée.

Chelsea est en train de finaliser les négociations contractuelles avec Tuchel, qui est actuellement sans travail après sa séparation avec le Paris Saint-Germain, l’Allemand devant signer un accord dans les heures à venir.

Cette décision intervient après que Chelsea ait battu Luton Town 3-1 lors du match de quatrième tour de la FA Cup dimanche à Stamford Bridge, mais à la suite d’un grave ralentissement de la forme de la Premier League, perdant cinq de ses sept derniers matchs.

ESPN a récemment rapporté que Chelsea était déchiré par la direction future du club, frustré par le manque de progrès sous Lampard malgré des dépenses de 220 millions de livres sterling lors de la fenêtre de transfert d’été.

Chelsea avait approché l’ancien entraîneur du RB Leipzig, Ralf Rangnick, pour qu’il prenne le poste à titre temporaire, mais il s’est exclu de la course. Ils ont également sondé l’actuel entraîneur de Leipzig, Julian Nagelsmann, pour savoir s’il serait prêt à quitter le club à la mi-saison, mais des sources ont confirmé qu’il avait également rejeté l’intérêt de Chelsea.

Tuchel est sans travail depuis décembre et des sources ont déclaré à ESPN qu’il avait sondé un autre club de Premier League samedi pour demander leur évaluation sur Chelsea alors qu’il réfléchissait à l’opportunité d’entamer des pourparlers avancés.

Sa décision ultérieure de poursuivre un accord a conduit au départ de Lampard, mettant fin à son mandat de 19 mois à la tête d’un club avec lequel il a passé 13 ans en tant que joueur.

Lampard quitte Chelsea neuvième de Premier League, 11 points derrière le leader Manchester United ayant été nommé en juillet 2019.

Le joueur de 42 ans a succédé à Maurizio Sarri et a hérité d’une équipe sous le choc de la perte du talisman Eden Hazard contre le Real Madrid et d’une interdiction de transfert de la FIFA qui a empêché le club d’acheter des joueurs lors de sa première fenêtre de transfert à la barre.

Cette interdiction a été réduite en appel, ce qui signifiait que Chelsea pouvait dépenser en janvier 2020, mais a choisi de ne pas le faire avec Lampard faisant passer plusieurs jeunes joueurs, dont Mason Mount, Fikayo Tomori et Tammy Abraham.

Chelsea a été surclassé par le Bayern Munich lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais s’est qualifié pour la compétition de la saison suivante le dernier jour de la campagne de Premier League en terminant à la quatrième place.

Chelsea a pris la tête de la Premier League le 5 décembre dans le cadre d’une série de 17 matchs sans défaite toutes compétitions confondues, mais leur forme a piqué du nez par la suite, perdant contre Everton, Wolverhampton Wanderers, Arsenal, Manchester City et Leicester City en l’espace de cinq et -une demi-semaine.

ESPN a rapporté la semaine dernière que plusieurs joueurs étaient devenus confus par la sélection de l’équipe en constante évolution de Lampard et déçus par son approche tactique.

Chelsea souhaitait également trouver un entraîneur germanophone pour tirer le meilleur parti de deux de leurs signatures estivales les plus chères, Kai Havertz et Timo Werner, qui ont tous deux sous-performé depuis leur arrivée pour 71 millions de livres sterling de Bayer Leverkusen et 47 millions de livres sterling de Leipzig respectivement en L’été.