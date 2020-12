Frank Lampard a déclaré qu’il serait obligé de faire tourner fortement ses joueurs alors qu’il critiquait la Premier League pour avoir donné à Chelsea deux matches en 48 heures.

Chelsea, cinquième, se rendra à Arsenal samedi avant d’accueillir Aston Villa lundi, ce qui, selon Lampard, n’est pas un « terrain de jeu équitable » par rapport aux horaires des autres équipes.

En revanche, Manchester United a trois jours entre ses deux prochains matchs, tandis que les leaders du championnat, Liverpool, et Tottenham, sixième, ont quatre jours chacun.

Pour remédier à cette disparité, Lampard a demandé à la Premier League d’autoriser Chelsea et Villa à se reposer encore 24 heures après leurs matches du lendemain de Noël – mais sa demande a été refusée.

« C’est deux matchs en deux jours, 48 ​​heures », a déclaré Lampard. « Je n’essaie pas d’être intelligent, c’est un point important pour nous car il y a d’autres équipes qui défient en tête de la ligue qui jouent deux matchs en trois jours.

« Manchester United, Tottenham, Liverpool jouent deux matchs en trois ou quatre jours. C’est contre-productif pour la qualité de la Premier League, c’est un risque pour les joueurs s’ils vont jouer les deux matchs dans un sport d’élite haut de gamme, tout le monde le sait. »

« Et je sais clairement ce qui s’est passé avec celui-ci également; le match est diffusé en direct comme ils le sont tous maintenant. Et nous jouons à Arsenal le lendemain de Noël, et notre match avec Man City a maintenant été repoussé au dimanche (3 janvier).

« Donc le programme signifiait que nous ne pouvions pas jouer, et Aston Villa voulait aussi jouer le mardi, ils voulaient une journée supplémentaire, et nous aussi. Mais nous avons été rejetés à la fois par la Premier League et les diffuseurs.