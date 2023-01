L’amoureuse de Hrithik Roshan, Saba Azad, réagit aux projecteurs constants sur leur relation

Hrithik Roshan et sa petite amie Saba Azad parviennent à attraper des globes oculaires partout où ils vont. La nouvelle qu’ils étaient en couple a commencé à partir de janvier 2022 après que les photos d’un dîner en tête-à-tête soient devenues virales. Saba Azad est chanteuse et actrice. Elle a fait partie de l’émission Web acclamée par la critique Rocket Boys. Le couple est allé faire une pause X’Mas avec les fils de Hrithik Roshan, Hrehaan et Hredaan. Il y a quelques jours, Saba Azad a joué dans un spectacle à Mumbai. Sussanne Khan et Arsalan Goni ont assisté au même événement. Saba Azad a toujours gardé le silence lorsqu’on l’interroge sur Hrithik Roshan.

Dans une récente interview avec News 18, elle a expliqué à quel point la vie personnelle était tout sauf personnelle lorsque quelqu’un travaillait dans l’industrie du divertissement. Lorsqu’on lui a demandé si elle se sentait harcelée à cause de la même chose, Saba Azad a déclaré que dans d’autres domaines, les gens allaient travailler et rentraient chez eux. Personne ne discuterait de sa vie personnelle. Elle a été citée comme disant: “Votre vie personnelle est votre affaire. Mais je trouve que c’est une industrie où cela serait discuté. Mais cela dit, n’en parlons pas davantage.” Saba Azad a été assez stoïque à ce sujet, même si elle n’hésite pas à partager des photos sur son compte de médias sociaux.

Hrithik Roshan s’est séparé de Sussanne Khan il y a quelques années. Le couple s’est séparé à l’amiable. Ils coparentalité leurs fils, Hredaan et Hrehaan. Au fil du temps, même Sussanne Khan a trouvé l’amour avec Arsalan Goni, acteur et entrepreneur. Sur le plan professionnel, Hrithik Roshan sera vu dans Fighter en janvier 2024. Le film est réalisé par le réalisateur de Pathaan Siddharth Anand. Saba Azad a également un projet avec Soni Razdan.