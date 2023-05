"L’amour vrai": Une femme de Bengaluru se fait tatouer le nom de son mari sur le front

Les gens font souvent de grands gestes pour leur partenaire lorsqu’ils sont amoureux. La joie et le bonheur que l’on remarque après avoir surpris quelqu’un proche sont inégalables. Dans l’un de ces gestes romantiques, une femme de Bengaluru a tatoué le nom de son mari sur son front et le clip a suscité les réactions de plusieurs internautes.

La vidéo désormais virale a été téléchargée sur Instagram par le salon de tatouage King Maker Tattoo Studio basé à Bengaluru.

On peut voir la femme dans le clip se faire tatouer le nom de son mari, Satish, sur son front alors qu’elle était assise sur une chaise. Le tatoueur écrit d’abord le nom sur un morceau de papier, puis le colle sur le front de la femme avant de décider de la taille finale de la police. La femme est vue extrêmement heureuse et excitée par le geste. Bientôt, le tatoueur commence à utiliser sa machine à tatouer pour ajouter de l’encre sur le front de la femme. Dès que la professionnelle commence le processus, elle peut être vue mal à l’aise et tente même d’arrêter l’artiste avec ses expressions de la main. « True Love » lit le texte de la vidéo.

Depuis qu’elle a été partagée sur la plate-forme de médias sociaux le 18 mars, la vidéo a amassé plus de 2,6 lakh likes et 12,5 millions de vues.

« C’est ce qu’on appelle l’hyperaction Je veux ne pas aimer le bouton », a déclaré un utilisateur.

« C’est pourquoi l’éducation est plus importante », a ajouté un autre.

Une troisième personne a dit, « RIP – le bon sens chez les individus. »

« Cela ne signifie rien d’autre que de la stupidité. Le véritable amour n’a pas besoin d’être prouvé, il doit être ressenti par vos soins, votre affection, votre priorité, être là quoi qu’il arrive, soutenir, élever, comprendre », a commenté un utilisateur.

« Comme c’est idiot, l’amour est dans la façon dont vous vous traitez, vous respectez et vous comportez les uns avec les autres.. » a ajouté un autre utilisateur.