L’amour s’épanouit sur la campagne électorale de Kelowna – Kelowna Capital News

Les étincelles volaient et l’amour était dans l’air lors de la campagne électorale municipale de 2022 à Kelowna.

Une histoire d’amour tout droit sortie d’un film Hallmark entre deux jeunes professionnels volontaires pour la campagne de réélection du conseil municipal de Mohini Singh s’est épanouie autour d’un café et d’une «stratégie» politique.

Balzor Singh et Gulshaan preet Brar s’étaient rencontrés à quelques reprises avant de travailler ensemble, car leurs mères sont amies, mais se considéraient comme des connaissances.

Tout en travaillant ensemble sur des affichettes de porte, Brar a déclaré qu’elle avait vraiment “vu sa personnalité”, pour la première fois, mais qu’elle avait gardé la relation professionnelle.

Ce n’est que lorsque Mohini Singh a dit qu’ils feraient un joli couple que Singh et Braar ont tranquillement pris leur relation au sérieux.

“À l’insu du reste de l’équipe, l’amour a commencé à fleurir entre Singh et Brar”, a déclaré le conseiller municipal sortant.

Un peu plus tard, lors d’une réunion d’équipe, Mohini Singh a demandé s’il se passait quelque chose entre les deux volontaires parce qu’ils étaient tous les deux “brillants”, et la nouvelle a éclaté qu’ils étaient officiellement ensemble.

Singh et Brar prévoient de se concentrer sur la campagne pour le moment et ont prévu une fête de fiançailles après les élections.

Mohini Singh a déclaré qu’en tant qu’entremetteuse, elle recevrait généralement de l’argent et des cadeaux, mais elle a simplement demandé au couple de nommer leur première fille Mohini et Brar a dit qu’ils le feraient.

“Nous voulons juste remercier Mohini”, a déclaré Brar. “Elle a pu voir qu’il y avait quelque chose entre nous.”

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

BC Election 2022Ville de KelownaÉlections