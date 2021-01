Appelez cela un amour pour sa langue maternelle « hindi » ou sa passion d’inventer quelque chose de nouveau qu’un décrochage scolaire, un charpentier de profession, s’est transformé en éditeur de Wikipédia et a écrit 1800 articles pour ses pages à l’aide de son humble vieux clavier de mobile simple à la vanille.

Ne connaissant aucun point, il a également édité 57 000 pages sur Wikipédia en utilisant le même clavier avec des alphabets hindi, en tapant un trait de clavier mobile à la fois.

Au regard de son immense passion, Wikipedia lui a offert en 2016 un ordinateur portable et une connexion Internet gratuite. Depuis lors, il n’y a pas eu de retour en arrière, et il a organisé du contenu cyber de haute qualité et a participé à de nombreuses cyber conférences en tant qu’éditeur de Wikipédia.

Cet éditeur Wikipédia devenu charpentier est Raju Jangid (22 ans), qui est originaire d’un petit village de Jodhpur, Thadiya et vient d’un milieu suthar avec sa famille engagée dans la profession de menuisier.

« La seule raison pour laquelle j’ai tapé ces articles sur Wikipédia était que je ne trouvais rien d’informations sur mon village en hindi sur son site Web », a déclaré Jangid.

« Le but de la contribution sur Wikipedia hindi était d’aider les personnes qui recherchaient quelque chose de leur utilisation dans la langue hindi. Il existe de nombreuses pages sur Wikipedia dans d’autres langues, cependant, peu d’articles sont disponibles sur Wikipedia hindi comme il se doit. été. «

«C’est pourquoi, en plus de travailler comme charpentier pendant 10 à 12 heures, j’ai commencé à écrire et à éditer les pages Wikipédia au fur et à mesure que j’avais du temps libre avec mon mobile. Je me demandais qu’à une époque où l’hindi est la langue la plus parlée en Inde, il aurait dû être plus d’informations sur Wikipedia dans cette langue aussi », a-t-il déclaré.

Jangid dit: « Avec mon modèle de téléphone de base, le Samsung s5610, il était difficile de taper, mais je voulais que les informations sur mon village soient partagées avec les gens. J’ai donc collecté des informations sur mon tehsil lorsque j’étais en classe 8 et c’était le point de départ », dit-il.

Jangid était un décrocheur scolaire, qui a quitté l’école après avoir réussi la classe 10. En 2015, il a commencé à écrire pour Wikipédia et est apparu simultanément pour les examens privés de la classe 12 et ensuite pour son examen de licence.

Aujourd’hui âgé de 22 ans, il a jusqu’à présent édité plus de 57 000 éditions et créé plus de 1 800 articles sur Wikipédia pour devenir aujourd’hui un cyber-éditeur expérimenté.

Raju travaille actuellement pour Wiki Swastha, un projet spécial de Wikipedia où il met des informations sur des articles liés à la santé. En outre, il a participé à de nombreuses conventions de Wikipédia en Inde.

L’homme est occupé à mettre à jour des informations sur le cricket car c’est son jeu préféré. « J’ai lancé le projet WikiCricket en hindi et j’ai écrit plus de 700 articles sur le même sujet. Il y a très peu d’articles en hindi sur le cricket et, par conséquent, ce projet est également très important », at-il ajouté.

Il y a un total de 341 millions de personnes parlant hindi, cependant, environ 1,4 pages lakh sont disponibles en hindi sur Wikipedia avec des écrivains actifs limités qui comptent environ 1100. « Par conséquent, je pense que nous devons travailler plus fortement dans ce domaine », a-t-il déclaré.

Wikipédia est une encyclopédie conçue par des bénévoles, et les rédacteurs en chef qui assument eux-mêmes la tâche jouent un rôle crucial dans le maintien de ce produit. Wikipédia, principalement en raison de ses versions en anglais et dans d’autres langues mieux établies, est le sixième site le plus visité au monde.