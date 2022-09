“L’amour pendant le verrouillage” de WeTV revient le 21 octobre

Alors que la saison commence à se terminer pour “Life After Lockup”, WeTV recommence !

WeTV vient de sortir une nouvelle bande-annonce explosive pour la prochaine saison de “Love during Lockup”, leur autre Spin-off “L’amour après le confinement”. Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

C’était BEAUCOUP. On se demande déjà ce qui a rendu Tai fou comme ça.

Love during Lockup documente le drame fascinant qui se déroule lorsque des gens ordinaires décident pour la première fois de poursuivre des relations avec des détenus et font face à une période de rencontres précoce remplie d’un ensemble très spécifique de défis uniques. Des criminels solitaires et “chauds” tentent de maintenir leur romance en vie avec des lettres postales, des appels téléphoniques coûteux, des visites vidéo occasionnelles et des propositions de prison… tout en devant endurer le chagrin et la frustration du système carcéral imprévisible. La deuxième saison suit quatre nouveaux couples, un célibataire impatient et un célibataire de retour qui ne peut résister à l’attrait des amants dans le tintement. Avec plus de drame, de mystère et de révélations folles que jamais auparavant, ces couples auront-ils un amour qui durera jusqu’à leur libération ?

Rencontrez les Baes de la saison 2 de “Love during Lockup”

Rencontrez les civils et les détenus prêts pour la romance :

Chelsea et Mike (Richwood, Ohio)

Aux prises avec un sentiment de solitude, Chelsea s’est retrouvée à consulter un groupe de correspondants de détenus sur Facebook, où elle a rencontré Michael. Toujours déterminé, Michael a commencé à apprendre l’ASL par lui-même pour se connecter avec Chelsea – un exploit qu’aucun homme n’avait jamais tenté pour Chelsea, qui est sourd. N’ayant communiqué que par vidéogrammes et lettres de 30 secondes, elle espère qu’une visite prévue en prison leur donnera la chance de se rencontrer en personne afin qu’ils puissent enfin signer en personne. Mais le secret surprenant qu’elle apprend sur Michael lors de leur première visite va-t-il ruiner la relation ?

Emily et Dauri (Union, NJ)

Tomber amoureuse d’un détenu était la dernière chose à laquelle Emily s’attendait, surtout dans le cadre d’une maîtrise en justice pénale. Cependant, après avoir contacté la charmante Dauri, via une annonce de correspondance, il semble maintenant que cette centrale laissera tout glisser, même les escroqueries et la tricherie – mais seulement si elle est accompagnée d’une grosse bague… qu’elle utilise son argent de relance pour acheter ! Bien qu’ils soient ensemble depuis quatre ans, Emily n’a jamais vu Dauri en personne et leurs amis ne peuvent s’empêcher de remettre en question ses choix et si elle cache quelque chose ou fait elle-même une arnaque. Le non-escroc pourrait-il escroquer le détenu cette fois ?

Melissa & Louie (Atlantic Highlands, NJ)

“Jersey Girl” La quête de Melissa pour le prince charmant avait tourné court, jusqu’au jour où au travail comme factrice, elle tomba sur des lettres de détenus. Cela l’a amenée à un correspondant de prison inattendu… son ancien béguin pour le lycée, Louie. Bien que ces tourtereaux se soient croisés dans le passé, ils ont couru dans des cercles séparés et Melissa n’a pas pu résister à cette opportunité de se reconnecter. Face à la désapprobation générale de sa famille au franc-parler, au refus de son père de l’accompagner dans l’allée et à des sentiments de solitude qui la conduisent à un groupe d’épouses de prison… Melissa reste follement amoureuse et déterminée à déménager en Géorgie pour être enfin avec le mauvais garçon Louie .

Jessica et Dustin (Jacksonville, Floride)

Après un divorce compliqué, Jessica a poursuivi une carrière en soins infirmiers correctionnels afin de surmonter son ex et d’avoir un sentiment de contrôle sur les hommes. Puis, tout a changé lorsqu’elle a rencontré le détenu Dustin et elle a choisi de sacrifier sa carrière pour suivre son cœur. Bien qu’elle ait perdu son emploi, Jessica a gagné l’amour de sa vie et est maintenant prête à déraciner sa vie et à déménager dans le Tennessee pour être avec lui après sa libération – mais non sans avoir d’abord rencontré sa famille.

Marc (Las Vegas, Nevada)

Mark est un homme ambitieux avec deux entreprises et un amour du voyage et de l’aventure. Malgré son emploi du temps chargé, Mark s’est réservé du temps pour trouver « celui ». Après des mois de connexions infructueuses à l’application de rencontres, Mark est tombé sur un groupe de correspondants de détenus sur Facebook et sa curiosité naturelle l’a conduit dans un terrier de lapin. Ce qui a commencé sur un coup de tête s’est transformé en une quête d’amour et Mark est sûr qu’il y a des femmes incroyables qui sont son genre – des “filles folles” – qui l’attendent. Jamais du genre à mettre tous ses œufs dans le même panier, utilisant plusieurs groupes de correspondants en prison, ce célibataire espère un jour transformer une connexion émotionnelle en une connexion physique.

Tai (Buffalo, NY) – DE RETOUR

L’ultime tueur en série des détenus, Tai, est de retour ! Bien que ses amis essaient de comprendre pourquoi une telle prise vaut toujours pour les hommes en difficulté, Tai continue de poursuivre les prisonniers, y compris sa détenue n ° 1 Hottie, qui propose même si Tai a rencontré sa petite amie, Boston. Jamais le deuxième choix d’un homme et avec de nombreuses options, Tai parle également au détenu BB et au nouveau Dough Boy lorsque son patron au salon funéraire, Rinaldo, commence à avoir des sentiments pour elle et exhorte Tai à faire un choix sûr comme lui. Comment Tai va-t-elle jongler avec ses fiançailles, plusieurs petits amis détenus et un homme du monde libre ? L’un de ses amants enfermés découvrira-t-il sa relation secrète à l’extérieur ?

Des couples plus fougueux sont prêts à naviguer dans “Love during Lockup” dans la deuxième saison de WE tv du nouveau spin-off de la franchise à succès, dont la première sera le vendredi 21 octobre à 21 h HE.