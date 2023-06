Juste au moment où nous pensions que Derek et Monique ne pouvaient pas être dépassés – WeTV semble l’avoir fait à nouveau parce que la programmation de la prochaine saison de L’amour pendant le confinement nous épate déjà.

Une toute nouvelle saison de la série dérivée sensationnelle de WE tv L’amour pendant le confinement est sur le point de revenir avec huit nouveaux épisodes d’une heure qui seront diffusés le vendredi 21 juillet à 21 h HE / 20 h CT avec de nouveaux épisodes également disponibles sur le populaire service de streaming AMC ALLBLK tous les mardis. Love during Lockup suit le parcours de six non-cons alors qu’ils traversent les premières étapes de leur romance avec un prisonnier. Ces couples font face à des défis uniques allant de l’envoi d’argent, des premières dates de vidéo et des visites, au chagrin et à la frustration du système carcéral, mais est-ce le véritable amour ou juste un escroquerie ?

Découvrez le supertease ci-dessous pour la nouvelle saison des montagnes russes qui se dirige vers nous!

Assez fou non? Obtenez une ventilation complète des inconvénients et de leurs amants ci-dessous.

RENCONTREZ LES CIVILS ET LES DÉTENUS :

Latisha & Keith (Davenport, Iowa)

Après être sortie d’un mariage récent, Latisha était prête à embrasser la vie de célibataire jusqu’à ce que l’amour la surprenne. La travailleuse mère de deux enfants a surpris ses employés et ses amis lorsqu’ils ont découvert son nouveau partenaire amoureux, Keith. Au début, Latisha était sceptique et son intention était seulement d’être la correspondante de Keith, mais finalement Keith l’a conquise. Résisteront-ils aux défis de la vie ?

Jade & Chris (Naples, Floride)

En tant qu’ancienne hôtesse de l’air, Jade est toujours à la recherche de nouvelles aventures. Jade a décroché le jackpot en naviguant sur le site d’un correspondant de détenu lorsqu’elle est tombée sur Chris. Chris est amérindien et membre de la tribu de la communauté indienne de Prairie Island dans le Minnesota. Après 7 mois de relation, le couple a décidé de se marier. Avec Chris étant actionnaire du casino de sa tribu, Jade a vécu une vie de luxe pleine de cadeaux surprises. Cependant, la sœur cadette de Jade, Jessica, commence à remettre en question la relation. Jade aime-t-elle vraiment Chris ou l’argent ?

Raneka & Asonta (Smyrne, Géorgie)

Raneka est une rappeuse et entrepreneure à haute énergie qui a fait le grand déménagement à Atlanta, en Géorgie, avec ses deux enfants pour se rapprocher d’Asonta. Raneka a pris un énorme pari sur l’amour avec Asonta entre le grand déménagement et l’envoi de 1 000 $ par mois de son entreprise de cosmétiques. La tension surgit alors que la famille de Raneka sent qu’Asonta n’est pas assez bien pour elle car ils croient qu’il passe le temps à parler à d’autres femmes. Raneka espère de grandes choses, y compris une brillante carrière de rock et de rap à Atlanta, mais ces rêves deviendront-ils finalement une réalité ?

Britney & Kerok (Richmond, Virginie)

Britney et son fiancé Kerok se sont rencontrés alors qu’ils purgeaient une peine derrière les barreaux. Maintenant, Britney est sortie de prison après trois ans et attend la libération de Kerok. Kerok s’identifie comme lui et a commencé sa transition il y a deux ans alors qu’il était incarcéré dans un établissement pour femmes, mais les commandants ont mal géré ses médicaments et ses horaires. Alors qu’elle fréquente une école de beauté, Britney vit avec la famille de Kerok et souhaite commencer un traitement de FIV. Le couple a reconstruit leur relation après des infidélités passées, mais le lien restera-t-il fort ? Avec les amis et la famille comme espions enrôlés, quels secrets vont secouer l’heureux couple ?

Savannah & Jake (Iowa City, Iowa)

Pour se préparer à un rôle de théâtre, Savannah a contacté les épouses de prison sur Facebook et a été connectée à Jake. Après avoir échangé des messages, la connexion était claire pour le couple. Depuis sa rencontre avec Jake, Savannah a été un grand défenseur de la réforme des prisons. Jake a de réelles inquiétudes concernant la jalousie et le besoin de Savannah alors qu’il purge le reste de sa peine. La séparation touche le couple alors qu’ils luttent tous les deux contre des problèmes de confiance. Se feront-ils suffisamment confiance pour passer encore cinq ans ?

Brittney & Andy (Rome, Géorgie)

Après son deuxième divorce, Andy a eu du mal à s’adapter aux rencontres modernes. Il a décidé de faire un essai en écrivant aux détenues sur un site Web de correspondant. En tant qu’ex-flic, Andy craignait d’être jugé, mais ces sentiments ont rapidement disparu lorsqu’il a rencontré son nouvel amour, Brittney. Les deux familles des couples ont remis en question leur relation improbable entre un escroc et un flic. Les enfants d’Andy n’approuvent pas la relation qui pousse Andy à choisir entre ses enfants et la fille de ses rêves.

Selon vous, quels couples s’en sortiront ? Qui voyez-vous déjà se diriger vers le chagrin?

Ne manquez pas la première de L’amour pendant le confinement Vendredi 21 juillet à 21h HE / 20h CT sur WeTV!