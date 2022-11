“L’amour pendant le confinement” Con fait face aux questions du cousin de la fiancée

Nous sommes à un jour d’un nouvel épisode de L’amour pendant le confinement !

Mike fait face aux questions du cousin de Justine L’amour pendant le confinement

Nous avons un aperçu exclusif du tout nouvel épisode de vendredi de L’amour pendant le confinement. Dans le clip, Justine et sa cousine Mariah reçoivent un appel de Mike. Enfin, Mariah a la chance de poser toutes les questions qu’elle a afin d’en savoir plus sur lui. Lorsque Mariah demande où il obtient tout l’argent qu’il a dépensé pour Justine, il prétend qu’il a juste de la chance et qu’il gagne son argent à la loterie. Comme vous pouvez l’imaginer, Mariah et Justine sont sceptiques et Mariah pousse Justine à enquêter pour savoir si la voiture de Mike a été volée.

Découvrez le clip ci-dessous:

SMH. Pensez-vous que Justine est naïve de penser que l’argent de Mike vient de sa musique ? De plus, nous devons féliciter Mariah d’être allée droit au but et de leur avoir recommandé de faire vérifier la voiture pour s’assurer qu’elle n’a pas été volée. Se faire arrêter dans une voiture chaude avec ses enfants à l’arrière serait absolument horrible !

Voici à quoi d’autre s’attendre de l’épisode:

Tai confronte Boston au sujet des propositions de double croisement de Hottie. Melissa soupçonne Louie de tricher et fait face à la mystérieuse femme. Jessica apprend des nouvelles inquiétantes sur Dustin. Chelsea est surprise lorsqu’elle rencontre la mère de Mikey.

Un nouvel épisode de la saison 2 de L’amour pendant le confinement diffusé le vendredi 18 novembre à 9/8c sur WE tv.

Allez-vous regarder?