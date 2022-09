Une personne peut conquérir n’importe quoi dans le monde avec amour et un couple pakistanais vient de le prouver. Leur histoire d’amour unique est devenue virale sur Internet et les téléspectateurs en sont impressionnés.

Kishwar Sahiba, un MBBS, a proposé à Shahzad, un membre du personnel d’entretien ménager du même hôpital.

Top showsha vidéo

Le couple a partagé son histoire d’amour unique sur la célèbre chaîne YouTube Mera Pakistan. Tout en parlant à YouTuber Harish Bhatti, le duo, qui réside dans la ville pakistanaise de Dipalpur à Okara Tehsil, a partagé comment ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux l’un de l’autre malgré de nombreux défis.

Kishwar dit qu’elle est tombée sous le charme de son mari Shahzad, tandis que Shahzad la trouvait très belle. Dans l’hôpital où Kishwar était médecin, Shahzad servait le thé et nettoyait les locaux. Shahzad a ajouté qu’il n’y avait jamais pensé, mais que la chance l’avait approuvé.

Vous serez surpris de savoir que Kishwar a proposé à Shahzad. Elle dit que Shahzad ne ressemblait pas à un nettoyeur ou à un chaiwala et un jour, elle a demandé son numéro de téléphone et a commencé à parler. Kishwar elle-même a exprimé son amour à Shahzad mais au début, il ne pouvait pas y croire. Il était tellement choqué qu’il a même eu de la fièvre. Eh bien, plus tard, malgré leurs différences de classe, ils se sont mariés. Après le mariage, Kishwar a quitté le travail à l’hôpital parce qu’elle devrait supporter les railleries de la société. Mais maintenant, elle envisage d’ouvrir sa propre clinique.

En voyant la vidéo, les gens ont souhaité bonne chance au couple. Comme l’a commenté l’un des utilisateurs, «Notre prophète Muhammad a vu nous guider quelques principes tout en choisissant un partenaire de vie dans lequel le plus important était le caractère ikhlaq d’une personne. Peu importe si cette personne est riche ou titulaire d’un diplôme professionnel. Si une personne de haut niveau manque de caractère, cela ne sert à rien. Un autre a dit: “Félicitations au couple et à leurs familles”. La vidéo a recueilli 833 145 vues sur YouTube.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici