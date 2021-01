Lorsque le petit ami de Priya a publié une photo d’elle nue en ligne, il lui a dit que cela lui donnerait un regain de confiance en faisant d’elle un objet de désir pour les autres hommes.

Au lieu de cela, elle se sentait impuissante en sachant que quelqu’un qu’elle aimait avait partagé une photo intime sans son consentement.

« Il a dit que tous ces gens rêvaient de vous avoir, mais moi seulement je peux vous avoir », a-t-elle déclaré à la Fondation Thomson Reuters de Mumbai, ne voulant pas révéler son vrai nom.

L’histoire de Priya est trop courante.

Il y a eu une augmentation mondiale du harcèlement en ligne des femmes et des filles au cours de l’année écoulée, généralement par des partenaires abusifs ou des ex-partenaires qui sont coincés à la maison devant un écran en raison de coronavirus verrouillages, selon ONU Femmes.

Pour Priya, c’était le début d’une série de violations de la vie privée alors que son petit ami commençait à contrôler sa présence en ligne.

« Je marchais constamment sur des œufs. Ce n’est peut-être pas de la violence physique mais cela signifierait soit que je suis honteuse de salope (pour avoir parlé à des gens en ligne) ou que je m’inquiète de la façon dont mon comportement le déclencherait, ce qui signifiait toujours des problèmes pour moi » m’a dit.

ESPACE HOSTILE

Alors que les restrictions mondiales poussent plus de personnes en ligne, les abus de genre dans le numérique sont susceptibles de s’aggraver maintenant qu’Internet est une nécessité absolue et qu’il n’y a pas d’échappatoire, a déclaré Azmina Dhrodia, chercheuse principale à la World Wide Web Foundation.

« La façon dont vous utilisez le Web a changé. Ce n’est plus considéré comme un luxe, c’est vraiment une bouée de sauvetage pour beaucoup d’entre nous. Mais cela entraîne certains risques, surtout si vous êtes une femme », a déclaré Dhrodia, qui fait des recherches droits numériques des femmes et des filles.

Même avant COVID-19[feminine , plus de la moitié des filles et des jeunes femmes ont été victimes d’abus en ligne, selon un sondage mondial réalisé l’an dernier par la Web Foundation, une organisation cofondée par l’inventeur du Web, Tim Berners-Lee.

Le partage d’images, de vidéos ou d’informations privées sans consentement – connu sous le nom de doxxing – était le problème le plus préoccupant, selon l’enquête de février menée auprès de plus de 8 000 répondants.

Dhrodia a déclaré que la violence en ligne était une manifestation de la discrimination existante à laquelle les femmes sont confrontées hors ligne, il n’est donc pas surprenant qu’elle ait proliféré sous COVID-19[feminine .

«C’est un espace hostile et il est devenu plus hostile parce que nous sommes tous un peu plus connectés», a-t-elle déclaré.

Selon une enquête réalisée en octobre par le groupe de défense des droits des filles Plan International, des filles aussi jeunes que huit ans ont également été victimes de maltraitance, avec une jeune femme sur cinq abandonnant ou réduisant son utilisation des médias sociaux.

Près de la moitié des filles ciblées avaient été menacées de violences physiques ou sexuelles, selon le sondage. Beaucoup ont déclaré que les abus avaient des conséquences néfastes sur la santé mentale et qu’un quart se sentaient physiquement en danger.

«C’est un fait qui donne à réfléchir, car si vous pensez à la quantité de travail qui est effectuée en termes d’inclusion numérique et de mise en ligne des gens», a déclaré Neema Iyer, chef du groupe de droits numériques Pollicy basé en Ouganda.

Bien que plus de femmes soient en ligne que jamais auparavant, il y avait 17% moins de femmes que d’hommes ayant accès à Internet dans le monde, selon l’agence des Nations Unies Union internationale des télécommunications.

« Penser qu’après tous ces efforts, les femmes se connectent, subissent des violences et sont repoussées hors ligne. Et c’est vraiment le but – faire taire les femmes et garder les femmes à leur place », a-t-elle déclaré.

CONTRÔLE NUMÉRIQUE

Depuis le déclenchement de COVID-19[feminine , tous les types de violence à l’égard des femmes et des filles, en particulier la violence domestique, s’étaient intensifiés, avec des abris à pleine capacité et des lignes d’assistance dans certains endroits ayant vu le nombre d’appels multiplié par cinq, selon ONU Femmes.

Alors que de nombreuses victimes sont ciblées par d’anciens partenaires vengeurs, d’autres sont choisies par des inconnus qui piratent leurs comptes de réseaux sociaux pour voler des photos et des informations.

Il y a également eu une recrudescence des logiciels espions, stalkerwares et autres logiciels de surveillance en ligne, a déclaré l’avocate new-yorkaise Akhila Kolisetty, cofondatrice d’End Cyber ​​Abuse, qui travaille principalement pour lutter contre les abus numériques en Asie du Sud.

«Alors que les gens travaillent à la maison, les agresseurs contraignent les gens à partager des mots de passe, forcent les gens à partager des images intimes dans le cadre d’une relation abusive, ou suivent l’activité de quelqu’un en ligne», a déclaré Kolisetty.

C’est un problème qui a conduit l’artiste indienne Indu Harikumar à documenter la violence domestique en ligne l’automne dernier, mettant en vedette l’histoire de Priya dans le cadre de son projet artistique.

« Quelqu’un m’a en fait dit que si les gens ne partagent pas de mots de passe dans les relations, il se passe quelque chose de louche », a déclaré Harikumar, qui a illustré des histoires d’abus numérique soumises de manière anonyme par ses abonnés Instagram.

LAG JURIDIQUE

Les militants affirment que le harcèlement sexuel en ligne est difficile à réglementer et n’est souvent que partiellement couvert par la législation, qui varie dans chaque pays, avec des chercheurs, des avocats et des défenseurs du monde entier travaillant pour combler les lacunes juridiques.

L’avocate des droits de l’homme Kolisetty a déclaré que l’Inde, le Canada, l’Angleterre, le Pakistan et l’Allemagne faisaient partie d’un petit nombre de pays qui ont interdit les abus sexuels basés sur l’image, où des photos privées sont partagées sans consentement.

Mais avec la technologie qui progresse si rapidement, les lois sont à la traîne, selon des experts juridiques et des avocats.

Par exemple, de nombreux pays n’ont pas de lois pour les formes émergentes d’abus numérique comme les « deepfakes », où le visage d’une femme peut être superposé à une vidéo porno et partagé sur des applications de messagerie comme WhatsApp ou Telegram pour leur faire honte, a déclaré Kolisetty.

«Dans les pays qui n’ont pas de loi spécifique, il peut être très difficile pour les survivants de demander justice car la police peut ne pas prendre leurs plaintes au sérieux», a déclaré Kolisetty.

Iyer de Pollicy a déclaré qu’elle avait parlé à des femmes qui avaient fait l’objet de moqueries pour avoir signalé des abus en ligne à la police. Même lorsqu’il existe des lois, les attitudes conservatrices peuvent empêcher les femmes de s’exprimer.

« Peut-être qu’au Royaume-Uni, s’il y a une fuite, quelqu’un pourrait être embarrassé ou contrarié, mais vous pourriez ne pas vous prendre la vie », a déclaré Iyer.

«Mais dans une société conservatrice, cela pourrait ruiner toute votre vie – vos perspectives d’emploi, votre capacité à trouver un partenaire, à vous marier. Des gens se sont enlevés la vie, ils ont quitté les espaces sociaux. Cela affecte les gens de manière très réelle. «

En novembre, le Bangladesh a lancé une unité de police exclusivement féminine dans le but d’inciter davantage de femmes à se manifester pour signaler les abus numériques, y compris la pornographie dite de vengeance, le piratage de leurs comptes sur les réseaux sociaux et les menaces en ligne des maîtres-chanteurs.

OUTILS TECHNIQUES

Les plates-formes de médias sociaux Facebook, qui possèdent WhatsApp et Instagram, Twitter et Tik Tok, ainsi que l’application de vidéoconférence Zoom, ont déclaré à la Fondation Thomson Reuters qu’elles s’étaient engagées à éradiquer le harcèlement sur le Web.

Zoom, qui a grimpé à 200 millions d’utilisateurs quotidiens contre 10 millions en moins de trois mois dans la pandémie, a eu plusieurs rapports de «zoombombing», où des étrangers se précipitent dans des appels privés après avoir eu accès à une invitation à une réunion.

Lorsque Zoombombers a commencé à s’infiltrer dans des conférences et des réunions pour harceler les participants avec du contenu sexuel, des insultes sexistes ou raciales, Zoom a déclaré avoir renforcé ses outils de sécurité et travaillé en étroite collaboration avec les forces de l’ordre.

« Zoom condamne les comportements de cette nature dans les termes les plus forts », a déclaré un porte-parole de l’entreprise.

Twitter a déclaré qu’ils avaient également modifié leurs fonctionnalités de sécurité en permettant aux gens de contrôler qui peut répondre à leurs conversations et d’identifier de manière proactive les tweets et les comptes abusifs au lieu de s’appuyer sur des mécanismes de signalement.

Près des deux tiers, soit 64%, des femmes ont déclaré avoir été harcelées, principalement par des étrangers, sur Twitter, tandis qu’un quart ont déclaré avoir été maltraitées sur Facebook, selon une étude de septembre de End Violence Against Women (EVAW) et de la lutte contre les abus en ligne. charité Glitch.

Facebook a déclaré qu’il cachait automatiquement le contenu offensant ou intimidant, pouvait empêcher la diffusion de «pornographie de vengeance» et que les utilisateurs pouvaient facilement bloquer ou ignorer les messages non sollicités.

Pourtant, presque toutes les personnes interrogées dans le rapport EVAW et Glitch ont déclaré leurs expériences d’abus en ligne pendant COVID-19[feminine n’ont pas été correctement abordés par les géants de la technologie.

SENTIMENT D’URGENCE

Mais c’est parce que la crise sanitaire elle-même a éclipsé tous les aspects de la vie, laissant des lacunes dans la lutte contre les abus numériques, a déclaré Caroline Sinders, membre de l’institut allemand de l’internet, le Weizenbaum Institute for the Networked Society à Berlin.

« En fait, il n’y aura pas beaucoup de discours sur le harcèlement en ligne et ce n’est pas bon. C’est juste que nous sommes au milieu d’une crise massive et que cette crise nécessite évidemment beaucoup de concentration et d’attention », a déclaré le chercheur en expérience utilisateur.

Sinders, qui mène des recherches sur le harcèlement numérique depuis près d’une décennie, a déclaré que les systèmes et outils de conception ne permettaient pas aux victimes de se protéger facilement.

Elle a déclaré que les utilisateurs devraient être en mesure de déterrer facilement les messages abusifs s’ils ont besoin de les signaler à la police ou s’ils souhaitent porter l’affaire devant les tribunaux.

« Il est essentiel de laisser les gens construire un rapport nuancé et robuste, ce qui facilite la présentation des rapports soumis (aux modérateurs de contenu) au cas où une victime doit constituer une affaire judiciaire. »

Comme le COVID-19[feminine La crise se poursuit dans une autre année, et avec elle, la dépendance profonde du monde à l’égard du Web, les défenseurs des droits des femmes espèrent que les entreprises de technologie, les gouvernements et les autorités donneront la priorité à la lutte contre les abus numériques.

«La pandémie a sensibilisé les gens à l’ampleur des abus en ligne et je pense que cette prise de conscience permettra au moins un changement des lois et de la culture à long terme», a déclaré Dhrodia.

« Je ne vois pas cette dépendance au Web diminuer de sitôt. Il faut vraiment qu’il y ait un sentiment d’urgence autour de cela. »