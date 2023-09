« L’amour et la croyance » contribuent à alimenter la colère de l’Allemagne à l’égard de Workforce USA

MANILLE, Philippines – Lorsque le bon vieux basket-ball ne suffisait pas, l’amour et la confiance ont aidé l’Allemagne à remporter une victoire écrasante de 113-111 contre les États-Unis lors de la Coupe du monde Fiba vendredi et à décrocher une place dans le duel pour le titre au Mall of Asia Arena. .

« C’était dangereux, hein? » Moritz Wagner, qui a récolté 10 points et deux passes décisives, a déclaré en plaisantant à propos de l’épreuve que l’Allemagne a dû subir lors de la confrontation tendue en demi-finale.

« Vous avez besoin de beaucoup d’amour et de confiance en vos coéquipiers et nous n’avons cessé de souligner que nous nous concentrons sur le processus et non sur ce qui se passe après. Pour conserver chaque possession, pour continuer à travailler, je pense que nous l’avons fait et nos joueurs ont fait chaque jeu pour nous faire gagner le match.

L’Allemagne avait trois points d’avance avant les deux dernières minutes avant qu’Austin Reaves ne réussisse deux lancers francs pour rapprocher Team USA, 108-107.

Alors que le banc allemand les regardait avec inquiétude alors qu’ils voyaient leur avance se dissiper, Andreas Obst a pris les choses en main avec un triple important pour porter l’Allemagne à une avance de 111-107 avec seulement une minute et 14 à jouer.

« Ce sont des basketteurs incroyables. Tout le monde peut jouer, et souvent ils jouent très dur, donc nous devions rester à l’intérieur de nous-mêmes », a déclaré Wagner.

« Traitez de nous-mêmes et de nos coéquipiers et continuez à pousser, à croire et à exécuter le plan sportif », a-t-il ajouté.

Désormais, l’Allemagne tourne les yeux vers la Serbie lors de la finale de la compétition mondiale dimanche, tandis que les Américains tentent de remporter la médaille de bronze lorsqu’ils affronteront le Canada dans la bataille pour la troisième place, également le même jour.