L’amour est dans l’air à l’Hôtel de la Boétie à Paris

L’Hôtel de la Boétie conçu par Beata Heuman est une escapade romantique parfaite au cœur de Paris. En tant que sixième ajout au portefeuille de Touriste, la propriété présente une approche cinématographique du design, sur les traces de l’Hôtel Les Deux Gares de Luke Edward Hall et du flamboyant Hôtel de Beauregard de Chloé Nègre.

L’Hôtel de la Boétie se trouve au cœur de Paris

(Crédit image : Photographie de Simon Brown. Avec l’aimable autorisation de l’Hôtel de la Boétie)

Située dans le huitième arrondissement de Paris, près du quartier des Champs-Élysées, la propriété de 40 chambres allie style rococo et design moderne, avec des intérieurs chics. Les choix de Heuman ont été inspirés par la simplicité du style parisien mais avec une touche d’originalité. La façade sans prétention de l’architecture du bâtiment du XIXe siècle abrite des intérieurs simples avec une palette de riches couleurs de blocs, de bois naturels, d’acier inoxydable et de laiton. Certaines surfaces et matériaux sont réfléchissants et brillants, donnant aux clients un reflet déformé d’eux-mêmes.

Le hall mène à un salon théâtral enveloppé de papier peint argenté, qui reflète les passants dans la rue. Des tapis vert herbeux parcourent tout le chemin jusqu’aux chambres, qui présentent trois palettes de couleurs : un bleu maussade et brillant ; nuances de brun; et un bleu clair et aéré sur les deux étages supérieurs. Les chambres sont dotées de têtes de lit originales de Heuman et de tapis sculpturaux rembourrés inspirés des sols en marbre incrustés de Cappelle Médicis à Florence.

Chaque pièce présente des œuvres d’art, des antiquités et des objets décalés, y compris de nombreux objets de la collection d’intérieur « Shoppa » de Heuman, tels que les poignées « Knot » des armoires, la chaise « Cub », la chaise « Lion », ainsi que des objets irrévérencieux. des éclairages tendance tels que la lumière « Dodo Egg », les lumières « Crinkle » et les lumières « Paper Bag ». Le design épuré et épuré de l’hôtel présente principalement des matériaux naturels et solides pour vieillir avec élégance ; les bureaux, chevets et tables de petit-déjeuner sont tous fabriqués en bois qui développera une belle patine au fil du temps. Les éléments existants de l’ancien hôtel ont également été préservés dans la mesure du possible et retravaillés dans le nouveau design, comme l’entrée, l’ascenseur et l’escalier en marbre.

Heuman estime qu’un hôtel consiste avant tout à vivre une expérience d’un jour ou deux, ce qui permet aux designers d’explorer davantage un concept et une ambiance. “Nous pouvons le traiter un peu comme un décor de scène, ce qui n’est pas l’approche que j’adopterais lorsqu’il s’agit d’une maison de quelqu’un.” Elle poursuit : « Lorsqu’il s’agit d’un projet résidentiel, le client est au centre, mais dans le cas d’un projet commercial, il s’agit davantage de notre vision que d’un autre individu. Cela nous a ouvert de nouvelles voies créatives, ce qui a été inspirant. J’ai aussi adoré travailler sur le branding de l’hôtel, une première pour nous.

L’Hôtel de la Boétie est situé à proximité des attractions parisiennes telles que Le Petit Palais, Le Grand Palais, l’Arc de Triomphe, le Musée Yves Saint Laurent, La Galerie Dior et l’Avenue Montaigne.

hoteldelaboetie.com