Vous voulez trouver un partenaire idéal sur les applications de rencontres? Faites-vous d’abord vacciner contre Covid. Selon un rapport des médias, de nombreuses applications de rencontres permettent aux utilisateurs de déterminer des partenaires potentiels en fonction de leur statut vaccinal. Un nombre croissant de personnes sur des applications de rencontres telles que Tinder, OK Cupid, Bumble et Coffee Meets Bagel divulguent des informations sur la question de savoir si elles sont vaccinées ou prévoient de prendre le coup contre Covid-19, The Guardian a rapporté. Une étude menée par Elate Date, basée à Londres, a montré que plus de 60% des personnes sur sa plateforme ne voulaient pas sortir avec des anti-vaxxers, selon le rapport.

«Cela devient un peu compliqué de dire que vous avez été vacciné. Notre recherche révèle que plus de 60% des gens n’envisageraient pas de sortir avec quelqu’un qui était contre la vaccination et qu’il est devenu une tendance d’inclure la « vaccination », les « anticorps » et les « injections » dans les biographies de datation de la même manière que les gens le feraient. leur taille, leur travail ou leurs intérêts », a déclaré Sanjay Panchal, fondateur de l’application de rencontres Elate, au Guardian.

Aux États-Unis, la seringue emoji est devenue le nouveau visage clinquant, tandis qu’un selfie à double dose sur votre profil vous rapportera, selon le rapport, le double du nombre de dates.

Les utilisateurs qui prétendaient avoir déjà reçu le vaccin Covid étaient «aimés» deux fois plus que les utilisateurs qui se disaient ne pas être intéressés, a déclaré Michael Kaye, porte-parole d’OKCupid au New York Times.

« Fondamentalement, obtenir le vaccin est la chose la plus chaude que vous puissiez faire sur une application de rencontres en ce moment », a déclaré Kaye.

Tinder, avait en janvier, trouvé un pic de 238% des mentions de vaccins dans les biographies des utilisateurs, tandis que Bumble signalait «une augmentation constante» du nombre de personnes incluant «vaccin» ou «vacciné» dans leurs profils, selon le rapport.

