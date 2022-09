L’amour d’une mère

Lorsque Jamie O’Connor, 58 ans, de Manhattan, fera don d’un rein à son fils lundi, elle lui donnera plus qu’une seconde chance de mener une vie saine.

Northwestern Memorial University, où Austin O’Connell, 30 ans, de Joliet subira la greffe, a inscrit Austin et Jamie dans FREEDOM-2une étude de recherche clinique à la Northwestern Memorial University sur une thérapie cellulaire expérimentale appelée FCR001.

Avec le traitement FCR001, les cellules souches vivantes du donneur de rein sont “traitées et infusées” dans le receveur du rein, ce qui générera ensuite de nouvelles cellules immunitaires dans la moelle osseuse du receveur, selon l’étude FREEDOM-1.

L’objectif est de créer un système immunitaire double ou un “chimérisme durable” afin que le receveur puisse finalement accepter à long terme le rein donné sans avoir besoin de médicaments anti-rejet, qui peuvent aller jusqu’à 20 comprimés par jour, selon l’étude FREEDOM-1.

Ces pilules ne sont pas sans risque. Ils peuvent provoquer des effets secondaires importants; affecter la fonction rénale et endommager d’autres organes; et contribuent à d’autres problèmes de santé tels que le diabète, l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie, les triglycérides élevés et la prise de poids, selon l’étude FREEDOM-1.

Fondamentalement, certaines des cellules souches de Jamie seront transplantées dans le corps d’Austin, et il espère que cela aidera son corps à accepter son nouveau rein, a-t-il déclaré.

Austin a déclaré qu’il était juste «époustouflé» par l’équipe de transplantation de Northwestern et par la «science médicale» qui permettra à une telle procédure de sauver des vies de se produire avec un séjour à l’hôpital minimal.

“Le plan est que ma mère sortira dans 24 heures, et je serai [there] pendant trois jours », a déclaré Austin. “C’est juste fou pour moi.”

Jamie O’Connor est assise avec son fils, Austin, le vendredi 23 septembre 2022, à Joliet. En mars, Austin a découvert qu’il avait besoin d’un nouveau rein, alors sa mère s’est portée volontaire pour lui donner le sien. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/)

Jamie a déclaré que son mari, Rich O’Connor, et la fiancée d’Austin, Kelly Hickey de Joliet, informeront leurs proches de ses progrès et de ceux d’Austin.

Jamie a déclaré que Northwestern suivra Austin de très près les premiers mois après la greffe. Il reviendra à Northwestern trois fois par semaine en octobre, deux fois par semaine en novembre et une fois par semaine en décembre, a-t-elle déclaré.

Ils ont passé une bonne partie de leur été à Northwestern à subir des tests en vue de la greffe de lundi. Ils ont dit que chaque instant en valait la peine pour eux et qu’ils sont naturellement de fervents partisans du don d’organes maintenant.

“J’ai enseigné l’anglais pendant 25 ans et je n’aurai jamais de meilleure histoire à raconter”, a déclaré Jamie, qui enseigne à la Lincoln-Way East High School de Frankfort. « Quelle mère peut donner deux fois la vie à son fils ?

Comment Austin s’est-il retrouvé avec une insuffisance rénale ? C’est un mystère pour Austin et Jamie.

Jamie a déclaré que lorsqu’Austin était nouveau-né, on lui avait diagnostiqué un retard de croissance et qu’il avait besoin d’une sonde d’alimentation pendant quelques mois. Puis, quand il avait 2 ou 3 ans, il a commencé à avoir de fortes fièvres sans aucun autre symptôme, dont ils ont appris plus tard qu’elles étaient dues à des infections rénales, a-t-elle déclaré.

Donc, Austin a vu un néphrologue jusqu’à l’âge de 8 ans, et il a même pris des antibiotiques à faible dose pendant environ un an, a déclaré Jamie. Austin a continué à passer des examens physiques, y compris son examen physique au lycée, a-t-elle déclaré. Toutes ses analyses de sang liées aux reins étaient toujours normales, tout comme sa tension artérielle, a-t-elle déclaré.

Il y a environ 10 ans, Austin a remarqué que son urine était devenue mousseuse, alors il en a parlé à son médecin. Austin a déclaré que le médecin avait effectué d’autres analyses de sang et découvert qu’Austin renversait de grandes quantités de protéines dans son urine, signe de lésions rénales.

Une fois de plus, Austin avait besoin d’un néphrologue, ainsi que de médicaments contre l’hypertension et d’un régime alimentaire pour préserver la fonction rénale, a-t-il déclaré. Cela a bien fonctionné jusqu’en août 2021, date à laquelle Austin a appris que sa fonction rénale était tombée en dessous de 15 %. Il a été placé sur la liste des greffes de rein mais pas en dialyse – pas encore, a-t-il dit.

“Mon néphrologue a dit que plus longtemps vous pouvez vous accrocher à vos propres reins et que la dialyse n’est pas ce que vous voulez faire”, a déclaré Austin. “Vous voulez éviter la dialyse aussi longtemps que vous le pouvez.”

Jamie a déclaré que ses amis et sa famille, y compris Jamie, avaient subi des tests pour voir s’ils pouvaient potentiellement faire don d’un de leurs reins à Austin. Jamie a dit qu’elle avait été rejetée assez rapidement en raison de son hypertension artérielle.

Une nuit de mars, alors qu’il était au travail, Austin a remarqué qu’il enflait. Le gonflement n’était pas seulement dans ses pieds ou ses chevilles; c’était ses mollets, ses jambes, ses hanches et son bas-ventre. Il a appelé le médecin de garde, qui a envoyé Austin à l’hôpital.

Bien qu’il ait dit qu’il se sentait bien, Austin est allé à l’hôpital et a appris qu’il n’allait pas bien. Il a eu besoin de deux transfusions sanguines et d’une dialyse. En avril, Jamie, qui avait changé son mode de vie au cours des derniers mois et qui ne prenait plus de médicaments contre l’hypertension, a décidé de présenter une nouvelle demande en tant que donneur et a été acceptée, a-t-elle déclaré.

L’un des amis de Jamie a lancé un site Web – Support Austin’s Army – et a jusqu’à présent recueilli 10 000 $ pour la famille grâce à des dons et à la vente de t-shirts.

Jamie a dit que son “cœur se brise et éclate en même temps”.

“Personne ne veut que son enfant traverse cela”, a-t-elle déclaré. «Mais le soutien et les prières – tout le monde a été là pour nous. Je ne sais pas si nous aurions pu le faire sans l’aide de tout le monde.

Pour information, visitez supportaustinsarmy.com et donneurdorganes.gov.