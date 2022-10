L’amour d’un bébé hippopotame et d’une girafe rappelle aux gens les personnages de Madagascar

Internet est le meilleur endroit pour trouver du contenu adorable et quoi de mieux que deux bébés animaux essayant de se dire bonjour ? Dans une vidéo devenue virale, un bébé hippopotame se blottit contre une jeune girafe. La vidéo est suffisante pour vous remonter le moral et vous réchauffer le cœur même lors d’une mauvaise journée. Le clip a laissé de nombreux utilisateurs se remémorer le film Madagascar, dans lequel un hippopotame et une girafe sont tombés amoureux l’un de l’autre.

“Quelque chose pour égayer votre journée”, a lu la légende postée avec la vidéo.

Regardez-le ici :

De quoi égayer votre journée.. 😊 🎥IG : joey.senior pic.twitter.com/zuCtneCFcv — Buitengebieden (@buitengebieden) 21 octobre 2022

Au moment du dépôt de ce rapport, le clip vidéo avait déjà dépassé plus de 8 lakh vues ainsi que plusieurs commentaires comparant les images au complot de Madagascar. Le film mettait à l’origine en vedette 4 animaux en tant que personnages principaux où un lion et un zèbre sont les meilleurs amis et une girafe et un hippopotame sont amoureux l’un de l’autre.

La vidéo virale a rappelé aux utilisateurs de Twitter le couple inhabituel mais charmant. Ils n’ont pas pu s’empêcher de les comparer tous les deux. Le duo – qui s’appelait Melman et Gloria dans le film – était adorablement doux, et le duo que nous voyons dans les images n’est pas loin derrière. Dans la vidéo, on peut voir le bébé hippopotame s’approcher prudemment de la girafe qui était gardée à l’intérieur d’un enclos barré. L’hippopotame fait de petits pas vers la girafe comme s’il essayait de la saluer.

Les utilisateurs de Twitter n’ont pas pu s’empêcher de célébrer l’amitié naissante et ont laissé plusieurs commentaires sous le fil Twitter. Un utilisateur a dit : « Ces gars-là ne sont-ils pas de Madagascar ? tandis qu’un deuxième utilisateur a dit: “C’est la vraie vie Gloria et Melman!” Un troisième utilisateur a commenté de manière hilarante : “Personne ne m’a dit qu’ils transformaient Madagascar en live-action !”

Vérifiez d’autres relations ici:

Gloria et Melman pic.twitter.com/R4HAnZv1aJ – Banash Quotidien (@BIENsays) 21 octobre 2022

https://t.co/YwWiegSPZu

Film malgache !!!! dans la vraie vie — Tomáš Železný (@ZeleznyTomas) 21 octobre 2022

Madagascar des réalisateurs Tom McGrath et Eric Darnell est sorti en salles en 2005. Le film a été un succès retentissant au box-office et s’est ensuite transformé en franchise.

