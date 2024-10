L’amour des buveurs d’eau pour l’eau en bouteille est plus fort que

Alexandria, VA, 15 octobre 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — La grande majorité (88 %) des Américains déclarent consommer de l’eau en bouteille, selon une nouvelle enquête nationale menée en ligne auprès de plus de 2 000 adultes américains âgés de 18 ans et plus par The Harris Poll au nom de l’Association internationale de l’eau embouteillée (IBWA). Et près de 9 Américains sur 10 (87 %) déclarent avoir une opinion positive de l’eau en bouteille comme boisson de choix.

Près de 9 Américains sur 10 (89 %) déclarent que l’eau (de tout type, de n’importe quelle source) fait partie de leurs boissons préférées (contre 83 % en 2022).

L’amour des Américains pour l’eau en bouteille (plate et/ou gazeuse, sans saveur et/ou aromatisée) augmente, puisque 69 % déclarent que cette boisson emballée pratique et saine figurait parmi leurs boissons non alcoolisées préférées (contre 65 % en 2022), par rapport aux sodas (régulier et/ou diététique) à 61 % et au café à 60 %. Cette statistique concorde avec le fait que l’eau en bouteille continue d’être la boisson n°1 aux États-Unis, dépassant les ventes de soda (en volume) pour la huitième année consécutive en 2023 et devrait rester au sommet en 2024, selon Beverage Marketing Corporation ( BMC).

De nombreux buveurs d’eau en bouteille sont également informés de l’impact environnemental des emballages de boissons, 44 % d’entre eux choisissant correctement le plastique recyclable (PET, HDPE, PC) comme ayant le moins d’impact sur l’environnement (par rapport au verre, au carton ou à l’aluminium). Les bouteilles en verre, les cartons et les canettes en aluminium génèrent tous plus de déchets, émettent plus de gaz à effet de serre et consomment plus d’eau et d’énergie pour produire.

Neuf Américains sur dix (90 %) estiment que l’eau en bouteille devrait être disponible partout où d’autres boissons sont vendues.

Si l’eau en bouteille n’est pas disponible lorsque les gens sont loin de chez eux, 68 % de ceux qui identifient l’eau en bouteille parmi leurs boissons préférées déclarent qu’ils choisiraient une autre boisson emballée : soda (18 %), boisson pour sportifs (7 %), thé. (7 %), jus/boissons aux fruits (6 %), eau gazeuse en bouteille (6 %), eau fonctionnelle (5 %), café (5 %), eau sucrée en bouteille (4 %) thé en bouteille (4 %), énergie boisson (4 %), eau aromatisée en bouteille (2 %) et autres (1 %). Un pour cent déclarent qu’ils garderaient soif. Et les 31 % restants choisiraient de l’eau provenant d’autres sources, 10 % déclarant qu’ils boiraient de l’eau du robinet filtrée, 11 % qu’ils boiraient de l’eau d’une fontaine à eau en utilisant un gobelet rechargeable ou jetable, 6 % qu’ils boiraient de l’eau du robinet et 5 % qui boirait à une fontaine. (Les chiffres ne totalisent pas 100 % en raison des arrondis.)

Onze pour cent des Américains déclarent boire uniquement de l’eau du robinet ou de l’eau filtrée du robinet, tandis que 18 % déclarent boire uniquement de l’eau en bouteille. Soixante et onze pour cent des Américains boivent à la fois de l’eau en bouteille et de l’eau du robinet ou filtrée. Et parmi les buveurs d’eau en bouteille qui préfèrent l’emballage (88 %), 75 % préfèrent acheter des bouteilles en plastique, 16 % préfèrent acheter du verre, 6 % préfèrent des canettes en métal et 3 % préfèrent des cartons.

« L’eau potable, qu’elle soit du robinet, en bouteille ou filtrée, doit toujours être encouragée », déclare Jill Culora, vice-présidente des communications de l’IBWA. « Avec les taux élevés d’obésité, de diabète et de maladies cardiaques dans notre société active, l’eau en bouteille constitue un choix de boisson sûr, sain et, comme le souligne votre histoire, pratique. »

« Selon BMC, les gens choisissent de plus en plus des boissons contenant moins de calories, ils abandonnent donc les boissons emballées moins saines et choisissent l’option la plus saine : l’eau en bouteille », explique Culora. « Les personnes qui font ce changement aident également l’environnement car non seulement les contenants d’eau en bouteille sont 100 % recyclables (y compris le bouchon), mais ils utilisent également beaucoup moins de plastique que les sodas et autres boissons emballées. »

Les contenants d’eau en bouteille utilisent en moyenne près d’un tiers de plastique PET en moins que les boissons gazeuses emballées (8,3 grammes contre 23,9 grammes pour les contenants de 16,9 onces). Les boissons gazeuses et autres boissons sucrées nécessitent des contenants en plastique plus épais en raison de leurs processus de carbonatation et/ou d’embouteillage. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Les buveurs d’eau en bouteille trouvent de nombreux facteurs importants lors du choix d’une boisson, mais le goût (97 %), la qualité (95 %) et la sécurité (90 %) viennent en tête de liste. Les buveurs d’eau en bouteille déclarent également que des caractéristiques telles que le prêt à déguster (82 %), un emballage pratique lors de vos déplacements (81 %) et des contenants refermables (79 %) sont importants pour eux lors du choix d’une boisson. Parmi ceux qui déclarent que l’eau en bouteille (nature, gazeuse ou aromatisée) fait partie de leurs boissons préférées, 59 % déclarent qu’aucune calorie n’est importante lors du choix d’une boisson, tandis que 67 % déclarent que l’absence d’édulcorants artificiels est importante.

Les contenants d’eau en bouteille sont 100 % recyclables, même les bouchons. Et l’eau en bouteille est le contenant en plastique PET le plus reconnu et le plus recyclé dans les systèmes de collecte sélective. En fait, les contenants d’eau en bouteille représentent environ 53 % (en nombre de colis individuels) de tout le plastique PET collecté dans les systèmes de collecte sélective à travers les États-Unis. Les bouteilles de soda ne représentent que 16 % des contenants en plastique PET (en nombre de colis individuels) collectés dans le cadre des programmes de collecte en bordure de rue, selon l’analyse de la composition des balles de bouteilles PET post-consommation 2022 de la National Association for PET Container Resources.

IBWA encourage les consommateurs à intégrer une hydratation saine dans leur vie quotidienne et à choisir l’eau en bouteille comme boisson emballée de choix, que ce soit à la maison, au bureau ou en déplacement. Et n’oubliez pas : recyclez toujours tous les contenants de boissons en plastique.

Méthodologie de l’enquête :

L’enquête de 2024 a été menée en ligne aux États-Unis par The Harris Poll pour le compte de Association internationale de l’eau embouteillée du 16 au 18 septembre 2024, parmi 2 069 adultes américains âgés de 18 ans et plus, parmi lesquels 1 141 sont des buveurs d’eau en bouteille (eau en bouteille non sucrée/non aromatisée/non gazeuse). L’enquête de 2022 a été menée en ligne du 19 au 21 septembre 2022 auprès de 2 057 adultes américains âgés de 18 ans et plus, parmi lesquels 1 085 sont des buveurs d’eau en bouteille (eau en bouteille non sucrée/non aromatisée/non gazeuse). Pour connaître la méthodologie complète de l’enquête, y compris les variables de pondération et la taille des échantillons de sous-groupes, veuillez contacter Jill Culora, 703-647-4609.