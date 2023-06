L’amour de Vinicius pour la NBA et la NFL va au-delà des chemises signées et des amis vedettes

L’amour de la star du Real Madrid Vinicius Junior pour les sports américains laissera un héritage qui va bien au-delà de quelques amitiés avec des superstars et d’une collection épique de maillots signés. Vinicius Junior

Les images de l’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior et du défenseur de Manchester City Kyle Walker se saluant après le match aller de leur demi-finale de la Ligue des champions sont devenues virales le mois dernier. C’était un moment de respect mutuel entre deux athlètes d’élite après une soirée de rude compétition. Pour Vinicius, c’était aussi l’occasion de parler un peu de l’anglais qu’il avait récemment pratiqué avec la star d’Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

L’international brésilien a une énorme admiration pour les sports nord-américains. Ces dernières années, souvent par le biais de messages sur Instagram, il a tendu la main et a été recherché par de grandes stars de la NBA et de la NFL. Des sources ont déclaré à ESPN qu’après l’élimination de l’Oklahoma City Thunder lors du tournoi NBA par les Timberwolves du Minnesota, Gilgeous-Alexander s’est envolé pour Madrid pour rencontrer Vinicius et le regarder jouer un match au stade Santiago Bernabeu. Il est également allé chez le joueur de 22 ans et a même trouvé le temps de jouer au basket dans le gymnase de l’équipe masculine du Real Madrid à Valdebebas.

Ce n’est qu’un des nombreux exemples de l’amitié que Vinicius entretient avec les stars du basket et du football américain. Dans sa maison, située dans le quartier de Moraleja au nord de la capitale espagnole, Vini possède une collection enviable de maillots NFL dédicacés, dont ceux de Tom Brady, JJ Watt, JuJu Smith-Schuster, Justin Jefferson, Joe Burrow et Saquon Barkley.

Vinicius et Brady ont essayé de se rencontrer dans le passé, mais ont jusqu’à présent été contrecarrés dans leur tentative de se connecter en personne. Des sources ont déclaré à ESPN que la star du Real Madrid était en vacances à Miami en décembre 2021 lorsque lui et Brady, qui avaient déjà commenté certaines des publications Instagram de la star brésilienne, ont commencé à échanger des messages directs. Brady, qui avait déjà envoyé à Vinicius un maillot dédicacé alors qu’il était encore aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre, a invité le joueur du Real Madrid à regarder sa nouvelle équipe, les Buccaneers de Tampa Bay, affronter les Panthers de la Caroline à Charlotte le 26 décembre. L’attaquant a accepté l’invitation et est allé au Bank of America Stadium.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Cependant, en raison des protocoles COVID-19 de la NFL, il n’a pas pu rencontrer Brady en personne. Le quart-arrière lui-même s’est excusé par la suite, car il était sûr que le rencontrer serait possible. Bien que le couple échange régulièrement des messages depuis, ils ne se sont pas encore rencontrés.

Quant à Justin Jefferson, des sources ont déclaré à ESPN que sa relation avec Vinicius était très proche. En mars, le receveur large des Vikings du Minnesota a passé une semaine à Madrid avec Vinicius, qui l’a emmené rencontrer ses coéquipiers. Les deux devraient même se rendre ensemble au Brésil début juillet.

Deux jours avant la non-réunion avec Brady, Vinicius était au Kaseya Center pour encourager ses amis du Miami Heat. Jimmy Butler est un admirateur du football brésilien et entretient des amitiés avec plusieurs joueurs, dont Vinicius. A cette occasion, l’ancien attaquant de Flamengo a pu échanger des maillots et également rencontrer le coéquipier de Butler, Tyler Herro.

La maison madrilène de Vinicius Junior est décorée d’hommages à ses héros sportifs du monde du football et des sports américains. Vinicius Junior

Son admiration pour certaines des légendes de la NBA est énorme, et leurs carrières servent d’inspiration. Dans sa salle de sport privée à la maison, il y a une immense fresque avec des images de deux grands footballeurs brésiliens, Pelé et Ronaldo, aux côtés de Michael Jordan et Kobe Bryant. Plus tard, Cristiano Ronaldo et LeBron James ont été ajoutés au mur de la renommée. L’éternel n°23 des Chicago Bulls dispose d’un espace encore plus particulier. Dans le salon de sa maison, bien en évidence, Vinicius conserve une immense photo de Michael Jordan.

Jordan est l’un des athlètes sponsorisés les plus emblématiques de Nike et, fait intéressant, Vinicius ravive les liens avec la société de sport américaine. Il a un contrat avec eux depuis l’âge de 18 ans, mais avait cherché à mettre fin à la relation car il estimait qu’il n’était pas traité comme une priorité. Cependant, suite aux manifestations de racisme à son encontre en Espagne, Nike a lancé une campagne de soutien à Vinicius avec le message : « Arrêtez de regarder de l’autre côté. Nous sommes avec Vini Jr » Cela a contribué à rétablir le contact entre les deux parties. Des sources ont déclaré à ESPN qu’ils discutaient d’un nouvel accord commercial, et tout évolue vers un nouvel arrangement qui donnera à Vinicius une importance mondiale au sein de la marque.

jouer 0:50 « Tout le monde avec Vini Jr » – Maracana montre son soutien à la star du Real Madrid Vinicius Jr. est ovationné par la foule de Maracana à la lumière des abus raciaux dont il a été victime en Liga.

Suite aux abus racistes subis par Vinicius au stade Mestalla de Valence en mai, il a reçu le soutien et le soutien de plusieurs athlètes actuels et anciens tels que Brady et Gilgeous-Alexander, ainsi que d’autres personnalités sportives telles que Rex Chapman. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a depuis annoncé que Vinicius dirigerait une commission spéciale contre le racisme composée de joueurs qui proposeraient des sanctions plus sévères pour les comportements discriminatoires dans le football.

Une autre chose que Vinicius a en commun avec de nombreuses grandes stars de la NFL et de la NBA est le goût de la mode et de la musique. Le 29 mai, il s’est rendu à Londres pour assister à un concert de Beyonce et en a également profité pour prendre une photo avec Jay-Z.

Cependant, la relation la plus importante de Vinicius avec les États-Unis commence à peine à se développer. Début juin, les membres du conseil d’administration de l’Instituto Vini Jr étaient à Akron, dans l’Ohio, pour visiter la I Promise School, un projet social et éducatif créé par LeBron James et axé sur sa ville natale, via la LeBron James Family Foundation.

L’idée est venue de l’institut brésilien, qui a vu des similitudes entre les deux entités ; le contact initial a été établi via la NBA et Vinicius a approuvé l’idée. Après tout, LeBron est l’une de ses idoles. La visite a été organisée par Michele Campbell, directrice exécutive de la LeBron James Family Foundation.

« Nous avons été très bien accueillis, nous avons appris à connaître tout leur équipement », a déclaré Victor Rodrigues Ladeira, directeur exécutif de l’Instituto Vini Jr, à ESPN. « Ils extrapolent même l’éducation, ils perçoivent l’éducation comme quelque chose au-delà de l’école. Cela a à voir avec l’alimentation, avec les loisirs, avec la santé, avec la famille. Ils identifient toutes les difficultés de la famille et recherchent un espace intégré avec la société. Ils regardent tous ceci d’une manière très holistique.

Camilo Coelho, directeur du développement institutionnel, a ajouté: « Nous plaisantons en disant que c’est » LeBronland « , car tout est à eux, là-bas à Akron. Quand j’ai commencé à chercher, j’étais très intéressé par la façon dont ils traitent la communauté. »

L’Instituto Vini Jr travaille dans le but d’améliorer la qualité de l’enseignement dans les écoles publiques, en proposant de nouvelles méthodes et en utilisant la technologie comme outil et le sport comme langage ; environ 1 500 enfants sont concernés par les produits proposés par l’institut. La Fondation de la famille LeBron James a commencé de la même manière, jusqu’à ce qu’elle nécessite le développement de sa propre école.

Vinicius a toujours fait comprendre à tout le monde à l’institut qu’il rêvait de voir des enfants entrer et sortir diplômés d’une école créée par lui dans sa ville natale de Sao Goncalo, et des mesures sont déjà prises pour que cela se produise.

Ladeira et Coelho ont déjà senti, après plusieurs visites dans les écoles publiques qui travaillent avec l’institut, que l’opportunité de créer un espace différencié avec les idées et la méthodologie de l’Instituto Vini Jr était là. Un terrain à Sao Goncalo est déjà recherché, avec l’objectif de commencer la construction en 2024.

Les deux organisations, l’Instituto Vini Jr et la LeBron James Family Foundation, resteront connectées pour échanger des expériences et du contenu, garantissant que l’amour de Vinicius pour le sport américain laissera un héritage qui va bien au-delà de quelques amitiés de superstars et d’une collection épique de maillots signés.

Cet article a été publié pour la première fois par ESPN Brasil et a été traduit du portugais.