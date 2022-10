Dans l’épisode d’hier soir de Grand Patron 16nous avons vu Abdu Rozik se mettre en colère contre Priyanka Chahar Choudhary, Sumbul Touqeer Khan, Gautam Vig et Sadjid Khan. Abdu est nominé pour l’élimination. Et ce soir, le drame va devenir plus intéressant car la tâche de capitaine sera menée. Qui remportera le poste de capitaine et quels rebondissements choquants voyons-nous dans la maison Bigg Boss 16 aujourd’hui, voici une mise à jour en direct sur le même sujet.