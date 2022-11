L’amour de Shah Rukh Khan, Ranbir Kapoor et d’autres stars pour les montres de luxe

Il y a quelques jours, Samantha Ruth Prabhu avait révélé avoir reçu un diagnostic de myosite. Elle est actuellement traitée pour une maladie auto-immune et a été submergée par l’amour et les soins qu’elle a reçus de ses fans et followers. Elle a repris son programme de remise en forme et elle n’a pas pu s’empêcher de remercier son entraîneur de ne pas l’avoir laissée abandonner.

L’actrice a tagué son entraîneur Junaid Shaikh dans son message et a expliqué comment il l’avait traitée avec son jalebi préféré. Elle a ensuite révélé que Junaid était l’une des rares personnes autour d’elle à être là pour elle pendant la phase la plus basse de sa vie.

“Ces derniers mois, vous avez été parmi les rares personnes à avoir tout vu… mon plus bas des bas à travers la faiblesse, à travers les larmes, à travers les thérapies à haute dose de stéroïdes à travers tout cela. Vous ne m’avez pas laissé abandonner. . et je sais que vous ne me laisserez jamais abandonner. Merci”, a-t-elle écrit dans son post Instagram.

Récemment, Samantha s’est rendue sur les réseaux sociaux pour remercier ses fans pour leur soutien à Yashoda malgré le fait qu’elle soit sous traitement pour son état. Elle a dit qu’elle serait éternellement reconnaissante à tous les fans, qu’elle appelait sa famille. Elle espère également que le public appréciera vraiment le film dans les salles.

Après avoir annoncé son état, Samantha a déclaré qu’elle avait toujours été une combattante et qu’elle allait également lutter contre cela. Elle a également rejeté les rapports affirmant que son état mettait sa vie en danger. Elle a dit que bien que son état soit épuisant et fatigant, il ne met pas sa vie en danger.

Elle a également déclaré que les trois derniers mois ont été des temps très sombres. Elle a également révélé qu’elle avait pris des médicaments à forte dose et qu’elle avait fait des voyages sans fin chez les médecins. La myosite est une maladie auto-immune qui affecte les muscles et, dans certains cas, peut entraîner une grave faiblesse. Ce n’est peut-être pas dangereux, mais cela peut être pénible. Il peut être guéri et le patient peut mener une vie normale à l’aide de médicaments réguliers, d’exercices appropriés, d’une alimentation équilibrée et d’un mode de vie actif.