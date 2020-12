Avec le Mobot, il y a une constante dans les courses record de Mo Farah, et c’est sa femme Tania.

À la maison, la mère de quatre enfants qui soutient le plus s’occupe de la garde des enfants, permettant à son mari de passer jusqu’à six mois par an à s’entraîner et à perfectionner son jeu.

Et quand la star de I’m A Celebrity arrive sur la piste, elle attend à la ligne d’arrivée avec leurs enfants Rhianna, Amani, Aisha et Hussein.

«C’est une bonne chose que j’ai Tania. Si je n’avais pas la famille et tout, je ne serais pas où je suis », a-t-il déclaré à Piers Morgan.

Le couple s’est rencontré pour la première fois à l’école de Feltham, dans l’ouest de Londres, quand Tania avait 11 ans et 12 ans. Il était ami avec son frère et son premier souvenir de lui est en tant que garçon aux cheveux blonds décolorés.

Ils sont devenus comme « frère et soeur », vivant au coin de la rue l’un de l’autre à Hounslow et fréquentant le même club d’athlétisme où Tania était sprinteuse tandis que Mo préférait la longue distance.

Il avait 18 ans au moment où il eut le courage de l’inviter à sortir – mais elle n’était pas intéressée.

«Quand elle a dit ‘non’, je me suis dit, d’accord, peu importe, puis j’ai vécu ma vie, je suis allé à l’université, je suis devenu fou, puis j’ai réalisé que j’avais encore des sentiments pour elle.

Ils ont perdu le contact pendant près de huit ans avant que Mo ne repère Tania sur Facebook et ne lui envoie une demande d’amitié.

À ce moment-là, Tania avait une fille de deux ans, Rihanna, et a déclaré que lorsqu’elle et Mo se sont finalement rencontrés, elle a été choquée de constater que « des étincelles ont volé ».

Mais Mo, qui à ce moment-là s’était taillé une carrière sportive réussie, l’a initialement emmenée chez McDonalds pour leurs rendez-vous parce qu’il ne voulait pas qu’elle sache à quel point il était bien.

«Je voulais juste la tester», a-t-il expliqué.

«C’était dans le salon, nous regardions la télévision, et je me suis dit: ‘Je veux épouser cette fille’, et je lui ai juste demandé si elle m’épouserait», a-t-il révélé.

«Elle était comme, ‘Es-tu sérieux?’

Ils se sont mariés à Richmond le 3 avril 2010, avec la liste des invités mettant en vedette des athlètes de renom dont Paula Radcliffe, Steve Cram et Jo Pavey.

