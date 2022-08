L’amour de ma vie est mort. Mon chagrin a dû passer au second plan pour mettre de la nourriture sur la table pour mes enfants

Cet article à la première personne est écrit par Wendy Powell qui vit à Stony Plain, en Alberta. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions .

J’étais allongée dans mon lit au milieu de la nuit, bien éveillée comme toujours chaque nuit depuis la mort de mon mari. Je ne savais pas que le chagrin pouvait être si lourd.

J’avais besoin d’un plan, mais penser logiquement me semblait impossible. Cela ne faisait qu’un mois qu’Andrew était mort, mais les soucis financiers et le fait de prendre soin de ma famille me pressaient. Le loyer devait être payé et la nourriture devait être mise sur la table, peu importe à quel point je me sentais dévasté.

Andrew et moi nous sommes rencontrés en 1997 sur un forum de discussion en ligne à l’ancienne, à l’époque de l’accès Internet commuté et bien avant les applications de rencontres et les médias sociaux modernes.

Il a vécu à Los Angeles et a travaillé comme compositeur pour des émissions de télévision. J’étais à Edmonton à l’Université de l’Alberta. Notre amitié a commencé en tant que correspondants par courrier électronique, puis a évolué vers des appels téléphoniques coûteux et longue distance. Nous avons échangé des paroles de chansons et de la poésie, eu de profondes conversations de cœur à cœur et parlé ou envoyé des e-mails quotidiennement. J’étais tombée amoureuse de lui avant même que nous nous rencontrions en personne.

Andrew, à gauche, et Wendy se sont rencontrés en ligne en 1997. Il était musicien à Los Angeles et elle était étudiante à l’Université de l’Alberta à l’époque. (Soumis par Wendy Powell)

Quand j’avais 21 ans, j’ai quitté l’université pour déménager en Californie où nous nous sommes mariés et avons eu deux de nos trois enfants. Finalement, nous sommes retournés en Alberta, nous nous sommes installés près de la famille à Stony Plain et avons accueilli notre troisième enfant.

Andrew et moi n’avons jamais vraiment suivi le chemin de vie prévu que d’autres ont emprunté, même si cela aurait probablement été plus facile.

Nous n’avions pas d’emplois normaux de 9 à 5 avec des avantages sociaux et des polices d’assurance-vie. Andrew a toujours été travailleur autonome, travaillant comme monteur vidéo et artiste en animation graphique une fois que nous nous sommes installés en Alberta, même si la musique était toujours dans son esprit. Il a joué dans plusieurs groupes et a fini par créer son propre groupe de jazz, The A Powell Band, peu de temps avant de tomber malade.

Je suis resté à la maison avec les enfants, j’ai géré la maison et j’ai suivi des cours d’horticulture pour apprendre à cultiver notre propre nourriture. Nous avons même plongé nos orteils dans l’enseignement à domicile pendant quelques années. Nous avons marché à notre rythme et sacrifié beaucoup pour subvenir aux besoins de notre famille avec un seul revenu.

Andrew et moi faisions des projets pour les prochaines années et la vie avançait jusqu’au jour où ce n’était plus le cas.

Le groupe A Powell jouant un concert avant Noël. De gauche à droite, Andrew Powell, Jason Allen, Ted Tessier et Stephen McGann, qui est le frère de Wendy Powell. (Agnès Allen)

Personne ne s’attendait à ce qu’Andrew attrape un cancer. Personne ne s’attendait à ce qu’il meure deux mois seulement après avoir été diagnostiqué. Je n’étais définitivement pas préparé. Andrew est décédé en mars 2020, quelques jours seulement avant que la pandémie ne ferme la planète entière.

Au cours de ces longues journées de chagrin profond qui ont suivi sa mort, j’ai réussi à élaborer un plan. Je recommencerais à travailler sur le diplôme universitaire que j’avais laissé derrière moi il y a si longtemps. Et puis je pourrais trouver un travail qui paierait assez pour subvenir aux besoins de ma famille.

Entre-temps, j’ai planté un immense jardin et vendu des produits du terroir et des relish maison afin de gagner de l’argent. Cet été-là, je me suis concentré sur mes enfants et sur le jardin pendant que j’essayais de suivre des cours universitaires. Un ami aimable a proposé un travail d’écriture indépendant, ce qui a également aidé à garder un toit au-dessus de nos têtes.

Powell s’est tournée vers son jardin en 2020 comme source de revenus. (Soumis par Wendy Powell)

Mais je ne savais pas que le chagrin m’affecterait de tant de façons, à la fois mentalement et physiquement.

La première année après la mort d’Andrew a été très douloureuse. Tout fait mal. Tout était dur. Élever trois enfants en deuil alors qu’ils étaient seuls dans l’isolement d’une pandémie et avec le cœur brisé était difficile. La deuxième année m’a surpris en étant encore plus difficile car j’ai progressivement réalisé que la douleur n’allait pas disparaître comme par magie un jour. Le chagrin est devenu plus réel et plus permanent.

J’avais du mal à me concentrer et peu d’énergie. Il y avait de nombreux jours où le simple fait de sortir du lit était un exploit. Mes manuels scolaires ont commencé à prendre la poussière et mes cours en ligne à l’Université Athabasca – qui ne fonctionnent pas sur des semestres fixes – ont pris des mois de plus que prévu. Avec le recul, je me rends compte que j’aurais dû attendre un an ou deux avant de retourner à l’université.

La fille de Powell, Felicity, pose avec la pile de livres scolaires de sa mère pour un cours de littérature pour enfants à l’Université Athabasca. (Wendy Powel)

Nous sommes maintenant dans la troisième année sans Andrew et la vie devient plus supportable. Au cours des derniers mois, j’ai pu me concentrer correctement sur mon travail et mes études.

Jamais de ma vie je n’aurais pensé que le processus de deuil serait si dur ou si long. Et même si je ne peux pas dire que le chagrin s’est calmé, je suis fier d’être devenu plus fort.

Avec ma force retrouvée est venu un nouveau sentiment d’estime de soi. J’ai cessé de me sentir comme si je mettais trop de temps à continuer ma vie. Je fais du mieux que je peux, même si ça n’en a pas l’air de l’extérieur. Si je fais de mon mieux, que peut-on me demander de plus ?

Que puis-je me demander de plus ?

Je me suis récemment inscrit à mon dernier cours et je m’attends à obtenir un baccalauréat ès arts à l’automne. J’espère trouver un emploi avec de bons collègues et de bons avantages sociaux – un 9 à 5 prévisible et fiable.

Je suis extrêmement fier de moi pour avoir continué à persévérer, même pendant les nombreux jours où je pensais que la vie était impossible et même inutile.

Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve. Mais je sais que j’ai découvert la force d’assumer n’importe quoi.

Andrew Powell photographié en 2017 à Canmore, en Alberta. (Soumis par Wendy Powell)

ÉCOUTEZ | Andrew Powell chante True Colours de Cyndi Lauper, dans un enregistrement réalisé par Wendy sur son téléphone. “Les paroles sont très inspirantes quand les temps sont durs”, dit-elle.

