L’amour de la science, du surf et de l’océan inspire les explorations de l’artiste Salmon Arm sur toile

Les teintes bleues et vertes vibrantes dominent les toiles accrocheuses dans l’espace de travail de Becky Luth qui reflètent son amour pour l’océan et les paysages côtiers de la Colombie-Britannique.

Plusieurs des toiles, chacune de 12 pouces sur 12, sont des peintures que Luth a préparées pour une émission en ligne d’août à laquelle elle participe sur squarefootshow.com. L’artiste Salmon Arm se prépare également pour une paire d’expositions en juillet, lorsqu’elle sera l’artiste vedette du mois dans une galerie Endery, et aura une exposition au Armstrong Spallumcheen Museum & Art Gallery. Vous pouvez également trouver le travail de Luth sur les murs de Shuswap Pie Company et TaylorMade Wellness (en août), et dans le bureau de la Shuswap Trail Alliance au 481 7th Street SW – qui se trouve être à côté du studio de Luth où elle continue à perfectionner son art tout en encadrant les autres.

L’eau est un élément commun dans le travail de Luth et une fascination quasi permanente pour l’artiste qui, enfant née et élevée dans le Montana, savait qu’elle deviendrait un jour biologiste marine.

« En grandissant, je ne connaissais rien à l’art. Je n’avais aucun intérêt pour l’art… J’ai grandi davantage dans le sport et l’amour de la science », a déclaré Luth, qui a ensuite quitté le Montana pour obtenir un diplôme en sciences et biologie marines à l’Université de San Diego. C’est là qu’elle a également développé une passion pour le surf.

En 1993, Luth a épousé son mari Rick Luth, qui est également artiste et professeur d’art, et celui qui a inspiré Becky à plonger son pied dans le monde de l’art.

« J’avais l’habitude de le regarder peindre et créer de la magie à partir de rien, et cela me fascinait », a déclaré Becky. « J’avais toujours des idées dans la tête et je disais, ‘oh, peux-tu juste dessiner ça pour moi…’, et souvent il disait que tu devrais juste essayer toi-même. »

Grâce à Rick, Becky a déclaré qu’elle était devenue fascinée par les couleurs, découvrant une science de la couleur et de l’art.

« C’est ce qui m’a vraiment fasciné, et donc, en raison de ma formation scientifique, ce que j’ai appris pour moi, c’est que j’aime la science de l’art et j’aime l’art de la science, et ils sont vraiment liés à qui je suis », a déclaré Luth. « Je dirais que je suis à moitié artiste et à moitié scientifique. »

En 2010, après avoir vécu en Tanzanie pendant un certain temps, la famille Luth – Becky, Rick et leurs quatre garçons – a déménagé à Salmon Arm. Peu de temps après, Becky a déclaré qu’elle s’était retrouvée à manquer l’océan.

« J’étais un peu dans un endroit où je me demandais ce que je fais de ma vie maintenant, parce que j’ai quatre garçons et tous les quatre étaient maintenant en âge d’aller à l’école, donc ça aurait été le moment de ma vie de revenir dans biologie marine… », a déclaré Becky. « J’étais aussi un surfeur passionné pendant de nombreuses années, donc j’avais vraiment le mal du pays pour l’océan. Donc, quand nous avons déménagé ici, c’est à ce moment-là que j’ai commencé à consacrer mon cœur à la peinture et que j’ai commencé à peindre.

Becky a déclaré qu’elle avait commencé à peindre des plages, des scènes de surf et des paysages côtiers, « juste parce que j’ai toujours aimé la nature et que lorsque je voyais une scène qui me frappait, je la peignais ».

En plus de son mari, de l’océan et de la nature, Becky s’inspire d’autres sources, dont le Groupe des Sept et des artistes qu’elle parraine.

« Je pense que travailler avec d’autres personnes a vraiment apporté encore plus d’exploration parce que lorsque vous travaillez avec quelqu’un d’autre, vous êtes constamment inspiré par eux », a déclaré Becky. « C’est une sorte de chose intéressante parce que vous voyez ce qui se passe avec eux et inconsciemment vous faites certaines des mêmes choses… c’est tellement différent de peindre en solo. »

Alors que les bleus audacieux continuent de figurer en bonne place dans son travail, Becky a déclaré qu’elle se retrouvait à puiser et à explorer des couleurs plus claires et plus calmes sur sa palette.

« Le vert a été une nouvelle aventure pour moi et le rose, je ne suis pas une personne rose, et les couleurs plus douces – je trouve en fait plus difficile de peindre des couleurs plus claires », a déclaré Becky. «Je peins généralement des couleurs vives et riches. Je pense qu’à mesure que nous grandissons en tant qu’humains et que nous évoluons et changeons nous-mêmes, notre peinture, ou tout ce dans quoi vous travaillez, doit correspondre à l’âge auquel vous êtes. Je pense que lorsque j’ai commencé à peindre, c’était juste des couleurs très vives. J’ai l’impression que mon esprit s’adoucit pour que je puisse peindre des couleurs plus douces.

Becky a ouvert son studio actuel en 2020. À cette époque, elle a pris la décision de se concentrer moins sur le côté commercial de son art et plus sur le développement en tant qu’artiste.

« C’est un vrai voyage de foi, honnêtement, parce que je ne sais pas si j’ai jamais assez pour payer le loyer tous les mois, mais un tableau se vend toujours et j’en ai toujours assez… », a déclaré Becky. « Je pense que c’est plus une période éducative pour moi de travailler tranquillement ici et de me développer et de ne pas me concentrer sur tout le côté commercial. Et si les choses se vendent, génial ! »

Pour en savoir plus sur Becky Luth et découvrir certaines de ses œuvres, visitez bekisart.com.

