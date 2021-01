L’ampleur de la portée de Kobe Bryant était telle que sa mort, avec sa fille Gianna, dans un accident d’hélicoptère dimanche, a résonné bien au-delà du basket-ball et dans d’autres sports, et le football s’est avéré ne pas faire exception. Lorsque des rapports ont fait état de la mort de Bryant, il y avait des tweets d’équipes de football du monde entier, y compris l’AC Milan, l’équipe qu’il a soutenue dans sa jeunesse. C’était comme si le sport avait perdu un ami cher.

De nos jours, il n’est pas rare qu’un athlète professionnel montre une affinité pour d’autres sports, même de type international. Il y a un point commun dans la lutte, une reconnaissance du slog et des compétences nécessaires pour atteindre le sommet. Le football a pleinement bénéficié de cette tendance. La star des Philadelphia 76ers, Joel Embiid, est connue pour porter un maillot du Real Madrid. Dans une interview avant le match de championnat NFC de dimanche dernier, le quart-arrière des 49ers de San Francisco Jimmy Garoppolo a été vu porter les couleurs du Paris Saint-Germain.



Il y a environ 20 ans en arrière et ces signes manifestes d’approbation n’étaient pas aussi courants, mais même à l’époque, Bryant était un fan de football sans faille. Ses racines dans le jeu étaient profondes. Il était un aficionado de football avant que le sport soit de loin proche du courant dominant.

Le sport du football a eu tendance à apprécier ces cris plus que la plupart des autres. Bien qu’il se vante d’être le jeu mondial, l’acceptation par le grand public aux États-Unis a été lente à venir – douloureusement parfois – au cours des dernières décennies. L’acceptation par des gens comme Bryant – que ce soit en portant un maillot ou en parlant du jeu – signifiait un autre soupçon de crédibilité supplémentaire.

Lorsque le père de Bryant, l’ancien joueur de la NBA Joe « Jellybean » Bryant, a choisi de poursuivre sa carrière en Italie, il a emmené sa famille avec lui, dont un Kobe alors âgé de 6 ans. Le plus jeune Bryant fut bientôt immergé dans la culture sportive du pays, jouant au football un moment et au basket-ball le lendemain sur les courts du quartier où vivait sa famille. Et il a pris ce qu’il pouvait du football et l’a appliqué au basket-ball.

« [Soccer] est stratégique », a déclaré Bryant à ESPN lors d’une interview en 2017.« Après avoir reçu le ballon, vous devez déjà avoir une bonne idée de ce que vous lisez devant vous et de la prochaine étape. Et aussi la structure; ils m’ont appris très jeune à jouer dans les triangles et à utiliser l’espace, ce qui a fini par m’aider énormément au basket-ball. J’ai adoré l’idée de la rapidité avec laquelle la balle se déplace et de la rapidité avec laquelle vous devez traiter ce qui bouge juste devant vous pour prendre des décisions. «

Au moment où Bryant et sa famille ont quitté l’Italie et sont revenus aux États-Unis en 1991, il avait adopté l’AC Milan comme équipe. À l’époque, aux États-Unis, le sport du football au niveau professionnel était encore en difficulté. La Coupe du Monde de la FIFA 1994 était encore dans trois ans. MLS ne serait pas lancé pour deux autres.

Et pourtant, le fandom de Bryant a continué. Son amitié avec le grand brésilien Ronaldinho, et plus tard la superstar argentine Lionel Messi, signifiait que son allégeance penchait vers Barcelone avec le temps. Il a même pris le temps de regarder Messi en personne lors des Jeux olympiques d’été de 2008 lors de la victoire 3-0 de l’Argentine en demi-finale contre son rival brésilien. Une nuée de fans l’a suivi hors du stade des travailleurs cette nuit-là à Pékin, la tête balançant au-dessus de la foule dans la lumière du soir. Il a également frappé Messi à la cafétéria.

« Aux Jeux olympiques, la cafétéria est toujours le meilleur endroit où être parce que vous avez tous les athlètes de toutes les équipes au même endroit », a déclaré Bryant. «Quand nous étions à la cafétéria, nous nous promenions, nous avons vu [Messi] et son équipe assis à l’une des tables et je me suis simplement avancé et je me suis assis avec lui et j’ai en quelque sorte parlé des Jeux olympiques, du match un peu. C’était amusant. »

L’assortiment de recommandations de Bryant, y compris BodyArmor, signifiait qu’il restait connecté au football dans un rôle de parrain. Il a souvent parlé de la façon dont l’équipe nationale féminine des États-Unis a inspiré ses filles. Dans une interview avec l’analyste de la télévision ESPN Herculez Gomez à la journée des médias MLS, Bryant a expliqué à quel point il pensait que les Lakers ressemblaient beaucoup à Barcelone d’aujourd’hui, avec des équipes en transition.

Maintenant, cette connexion a disparu. Le sport du football aux États-Unis est sur des bases suffisamment solides maintenant où les joueurs célèbres ne sont pas seulement des fans mais des investisseurs, avec James Harden des Houston Rockets achetant une participation dans le Houston Dynamo et Russell Wilson des Seattle Seahawks investissant dans les Sounders de Seattle. . Mais Bryant était comme le vieil ami que vous ne voyez peut-être pas beaucoup de ces jours, mais qui est réconforté par la simple pensée de lui être là. Il nous manque déjà.