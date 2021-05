L’amour de Jane Austen pour le thé sous l’objectif de la «  culture éveillée  »? Un musée britannique clarifie sa position sur la sonde «  Slavery Ties  »

L’amour de la romancière anglaise Jane Austen pour le thé, les vêtements et autres raffineries avait récemment fait l’objet d’un examen minutieux pour un lien possible avec l’esclavage et les exploitations de l’époque coloniale. Un musée à Chawton, au Royaume-Uni, dédié à la célèbre écrivaine de la fin du 18e siècle dans son ancienne maison du village de Hampshire, avait publié le mois dernier une déclaration selon laquelle le musée enquêterait sur les liens possibles de la famille Austen avec la pratique de l’esclavage pendant la Colonialisme de l’époque de la régence ». Mais l’annonce du musée a récemment rencontré beaucoup de réactions négatives de la part des fans d’Austen et d’autres personnes qui ont critiqué la « culture éveillée » et l’ont qualifiée de folie. Des journaux, dont Express UK, ont également rendu compte de l’actualité avec le titre « Woke madness », fait face à Jane Austen. ‘enquête historique’ sur le lien de commerce des esclaves du père », ce qui a incité le musée à publier une déclaration différente.

«Nous tenons à vous rassurer sur le fait que nous n’interrogerons pas, et n’avons jamais eu l’intention de le faire, d’interroger Jane Austen, ses personnages ou ses lecteurs pour avoir bu du thé». le musée a dit.

Le Telegraph avait rapporté que le directeur du musée avait déclaré que Austen habitude de boire du thé qui était une cérémonie sociale clé à son époque et ses romans la lient à l’exploitation par l’Empire britannique autour de ses colonies dans le monde entier.

Lizzie Dunford, directrice du musée, avait précédemment déclaré au Telegraph: «La traite des esclaves et les conséquences du colonialisme de l’époque de la Régence ont touché toutes les familles de moyens pendant cette période. La famille de Jane Austen ne faisait pas exception. En tant qu’acheteurs de thé, de sucre et de coton, ils étaient des consommateurs des produits du commerce et avaient également des liens plus étroits via la famille et les amis. À la maison de Jane Austen, nous sommes en train de revoir et de mettre à jour l’ensemble de notre interprétation, y compris les plans pour explorer le contexte colonial de l’Empire et de la régence à la fois de la famille d’Austen et de son travail.

Le rapport du Telegraph avait mentionné précédemment qu’Austen avait souvent mentionné prendre du sucre dans son thé et porter du coton qui la relie aux produits de l’empire et de la traite des esclaves, selon les experts. Ce contexte plus large sera mis en évidence au musée. Il a déclaré que les autorités examineraient les liens d’Austen avec l’esclavage par l’intermédiaire de son père, le révérend George Austen, qui était à un moment donné le fiduciaire d’une plantation de sucre d’Antigua.

Cependant, après la réaction, le musée avait riposté aux rapports, affirmant que ses plans avaient été « déformés ». Il a dit qu’ils mettraient ainsi en évidence les vues abolitionnistes d’Austen comme l’indique son travail, Mansfield Park et Emma. Il y avait des allusions à l’idéologie anti-esclavagiste dans son roman Emma, ​​quand l’un des personnages Jane Fairfax critique la traite déshumanisante des esclaves et la traite des gouvernantes.

«Le but de ses changements est de mettre au cœur de chaque visite l’éclat d’Austen et l’extraordinaire épanouissement de la créativité dont elle a fait l’expérience à la Maison», précise le communiqué.

On suppose également que le titre de son roman de 1814, Mansfield Park, a été intentionnellement nommé d’après Lord Mansfield, le juge dont la décision de 1772 a déclaré que l’esclavage des biens meubles n’était pas soutenu par la common law anglaise.

Les conservateurs du musée prévoient une exposition baptisée «Black Lives Matter to Jane Austen», pour souligner son soutien subtil à l’abolitionniste.

