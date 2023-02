L’amour de ce chien pour son propriétaire fait fondre les cœurs sur Internet

Une vidéo virale d’un homme et de son chien fait fondre le cœur des internautes. La vidéo montre un homme du nom de Brian Benson diagnostiqué avec une cardiomyopathie, une maladie cardiaque, tandis que son chien reste à ses côtés tout au long de son séjour à l’hôpital. Cette vidéo fait maintenant un énorme buzz sur internet.

Dans le clip, on peut voir le Labrador de 6 ans consoler son propriétaire et lui donner du courage tout au long de son traitement. La vidéo montre le lien fort entre le chien et son propriétaire. Dans le clip désormais viral, on peut voir le chien allongé à côté de son propriétaire, le faisant se sentir en sécurité.

Découvrez la vidéo virale

Jusqu’à présent, la vidéo a reçu environ 12 millions de vues. Quelques instants après le partage de la vidéo, plusieurs utilisateurs de médias sociaux se sont rendus sur Instagram pour louer le lien entre le chien et son propriétaire.

Un utilisateur a écrit : « Nous t’aimons Magnus. Vraiment un garçon spécial. J’espère que vous allez bien!” Un autre utilisateur a commenté: “Se sentir mieux bientôt. Que Dieu bénisse ce beau lien entre vous.”

« Je t’envoie de l’amour ! Magnus est un doggo spécial », a lu un commentaire.

Brian Benson a partagé une publication pour exprimer sa gratitude envers ses amis, sa famille et son chien. Tout en partageant la vidéo, il a écrit: “Heureusement, Magnus a été autorisé à rester avec moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, car il est aussi mon chien d’assistance. Il a fait exactement ce qu’il fait le mieux; m’a détendu et m’a fait oublier la situation actuelle. Il sait quand faire des câlins et quand devenir un peu “maladroit”. Il a fait sourire le personnel médical et a également gardé mes filles calmes. J’aime ce chien plus qu’il ne le saura jamais.”

Le week-end dernier, Brian Benson a été transféré à l’hôpital car il souffrait de douleurs à la poitrine et avait du mal à respirer. Il a été gardé en observation pendant trois jours pour que les médecins effectuent des tests pour observer son état et surveiller son cœur.

Dans son message, il a en outre écrit: «Mes deux filles sont restées avec moi pendant les 3 jours pendant que j’étais à l’hôpital; m’assurer que j’étais à l’aise, que j’avais suffisamment d’oreillers et que j’avais de la nourriture délicieuse à manger (parce que je suis une grande gourmande). Ils se sont vraiment mobilisés et ont TOUT fait pour moi.”

