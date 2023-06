DeKALB – David Delatorra était assis sur un banc avec un ami à Van Buer Plaza jeudi lors du troisième DeKalb Pride Fest annuel et en mars après s’être fait tatouer au henné Hello Kitty sur le bras.

Le résident d’Aurora a déclaré qu’il croyait qu’il existait plus de moyens pour les gens d’améliorer leur alliance avec la communauté LGBTQ.

« Je pense qu’ils devraient garder l’esprit ouvert », a déclaré Delatorra. « L’amour c’est l’amour. Nous sommes nés ainsi. »

Les organisateurs du DeKalb Pride Fest et de la marche ont souligné que l’événement n’est pas seulement une foire aux ressources, mais une célébration en faisant venir des artisans, des food trucks et plus encore. L’événement comprenait également une marche du centre-ville de DeKalb et une projection gratuite du film de comédie dramatique de 2017 « Freak Show » au théâtre égyptien, 135 N. Second St.

Alex Dawe de DeKalb prend une boisson rafraîchissante à l’extérieur du théâtre égyptien, 135 N. Second St. au centre-ville de DeKalb en attendant le début de la marche DeKalb Pride Fest le jeudi 22 juin 2023. (David Toney pour Shaw Local/David Toney)

« Nous sommes ici. Nous sommes une masse critique. Donc, vous allez devoir faire affaire avec nous. Vous savez ce que je veux dire? Faisons le ensemble. » — Katie Patrick

La nouveauté cette fois-ci était l’expansion des festivités au centre-ville de Van Buer Plaza.

Jeanine Holcomb, directrice du marketing et des communications pour l’Egyptian Theatre, a déclaré que les organisateurs voulaient essayer quelque chose de différent.

« Débordant dans Van Buer Plaza est très nouveau pour nous », a déclaré Holcomb. «La première année, nous avions quelques organisations à but non lucratif avec lesquelles nous nous sommes associés et qui disposaient vraiment de ces ressources pour ceux peut-être de cette communauté ou des alliés qui souhaitent obtenir des informations supplémentaires. L’année dernière, nous l’avons augmenté un peu plus, puis c’est devenu si important l’année dernière que nous nous sommes dit: « Nous devons fermer la rue ». Comme si c’était fantastique.’”

Holcomb a déclaré que le fait de savoir que l’événement continue de croître et de se développer au cours de sa troisième année est merveilleux à voir. Plus de 70 vendeurs ont participé à la foire aux ressources, qui a partagé les services locaux disponibles pour les résidents de la région.

« Pour nous, c’est fantastique de voir notre communauté sortir et soutenir le mouvement Pride pour montrer son amour et son sentiment d’appartenance », a déclaré Holcomb. «Je pense que c’est vraiment un thème dans notre communauté ces derniers temps, c’est vouloir appartenir. [Northern Illinois University]a vraiment donné le coup d’envoi à cette initiative.

Beth Ganion et son fils de 4 mois, James Ganion, prennent la parole lors du DeKalb Pride Fest qui s’est tenu devant le théâtre égyptien, 135 N. Second St. à DeKalb le jeudi 22 juin 2023. (David Toney pour Shaw Local/David Toney)

Katie Patrick, résidente d’Aurora, était assise sur un trottoir en train de savourer des bouchées de fruits assortis entre une conversation avec un membre de son équipe de roller derby. Elle a dit que cela signifiait beaucoup de pouvoir montrer sa fierté lors de l’événement.

« C’est bien d’être vu en train de faire des choses normales de tous les jours et d’oublier l’histoire de la vie queer en Amérique et de laisser les gens voir que c’est accessible », a déclaré Patrick. « Nous sommes ici. Nous sommes une masse critique. Donc, vous allez devoir faire affaire avec nous. Vous savez ce que je veux dire? Faisons le ensemble. »

Patrick a déclaré que sa partie préférée de l’événement était de savoir comment « ils ont fermé les rues effrayantes » pour créer un festival.

« Nous pouvons en fait faire la fête un peu », a-t-elle déclaré.

Holcomb a déclaré que les organisateurs avaient évalué les risques potentiels pour la sécurité alors qu’ils se préparaient à accueillir l’événement, mais avaient décidé d’aller de l’avant comme prévu. Elle a dit que la peur n’empêche pas la communauté de se rassembler pour être bruyante et fière.

« Nous surveillons non seulement nos conversations sociales sur ce qui se passe et nous parlons à peu près main dans la main avec le chef de la police », a déclaré Holcomb. «Nous avons la sécurité sur place juste pour nous en assurer. On fait toujours ça avec l’Egyptian Theatre de toute façon, donc c’est en quelque sorte de notre ressort. Mais nous voulons toujours nous assurer. Nous préférons prévenir que guérir, surveiller tout ce que nous pouvons.

Greg Finnigan, résident de DeKalb, parcourait l’un des kiosques de la foire aux ressources. Il a dit que pour lui, Pride signifie ne pas avoir peur de représenter et de montrer qui vous êtes.

« Honnêtement, cela remonte à Stonewall où ils étaient tellement fatigués d’être poussés vers le bas et réprimés et de ne pas être eux-mêmes qu’ils ont riposté », a déclaré Finnigan. « C’est la preuve que nous nous sommes cachés dans l’ombre pendant un moment. »

Des panneaux encourageants se trouvent dans le hall du théâtre égyptien, 135 N. Second St. au centre-ville de DeKalb lors du DeKalb Pride Fest annuel le jeudi 22 juin 2023. (David Toney pour Shaw Local/David Toney)

Finnigan a déclaré que la récente législation qui a fait la une des journaux à travers le pays ciblant les personnes transgenres est inquiétante à son avis. Au moins 17 États ont promulgué des lois restreignant ou interdisant les soins affirmant le genre pour les mineurs transgenres, a rapporté l’Associated Press.

« Je n’ai jamais eu peur de cacher qui j’étais, mais avec la législation, c’est juste terrifiant », a déclaré Finnigan. « J’ai de la famille et des amis trans et la quantité de stress et de pression qu’ils ont sur eux est tout simplement terrifiante. Être réellement en mesure d’être là pour les soutenir, c’est juste, espérons-le, montrer au monde que nous pouvons aider.

Delatorra a déclaré qu’ils ne s’inquiétaient pas du fait que l’Illinois soit confronté à la même situation difficile à laquelle certains États sont confrontés à propos de la législation et des interdictions visant les personnes transgenres. En février, le gouverneur démocrate JB Pritzker a signé la loi un projet de loi destiné à supprimer les obstacles pour les Illinoisiens à accéder à des soins affirmant le genre, y compris la mise à jour des certificats de naissance en fonction du sexe préféré d’une personne.

« C’est un état bleu », a déclaré Delatorra. « J’ai l’impression qu’il y a des choses en place pour nous protéger. Je ne vois pas cela se produire.

Alec Zack de DeKalb s’arrête pour regarder les différents vendeurs tout en traînant avec des amis lors du DeKalb Pride Fest qui s’est tenu au centre-ville de DeKalb le jeudi 22 juin 2023. (David Toney pour Shaw Local/David Toney)

Delatorra a déclaré qu’ils pensaient que DeKalb en tant que ville est une communauté assez inclusive, mais le comté de DeKalb dans son ensemble les laisse moins certains.

« DeKalb, la ville elle-même, je pense que ce serait », a déclaré Delatorra. «Nous avons NIU ici. Il y a une voix géante pour LGBTQ ici. En ce qui concerne le comté, je sais qu’il y a beaucoup de zones rurales et de gens à tendance républicaine et ainsi de suite. … J’espère bien. »

Dirk Flansburg, résident de Campton Hills, a déclaré qu’il se sentait motivé pour participer à l’événement de jeudi à la recherche de personnes partageant les mêmes idées.

« Je cherche une communauté queer locale », a déclaré Flansburg. « Je viens d’emménager ici. En ligne, tous les groupes Facebook sont tellement vides, alors je dois juste me présenter et parler aux gens.

Flansburg a déclaré que sa partie préférée de l’événement est facile à identifier.

« Je vois tellement de créateurs indépendants queer et d’autres trucs dans l’Illinois, que j’ai l’impression de ne pas voir beaucoup dans l’Oklahoma », a-t-il déclaré. « Il y a tellement plus de réseau pour ça ici. »