Lorsque Lamorne Morris a été choisi pour incarner Garrett Morris (aucun lien de parenté) dans « Saturday Night » – le film sur les 90 minutes précédant la première diffusion de « Saturday Night Live » en 1975 – il a ignoré les instructions explicites du réalisateur Jason Reitman en contactant l’homme qu’il devait représenter.

La place de Garrett Morris dans l’histoire de « SNL » est unique : il a été le premier acteur noir de la série de sketchs. Morris, alors dramaturge et chanteur de 37 ans, a été initialement embauché comme écrivain, mais après que le créateur de « SNL », Lorne Michaels, se soit intéressé à son travail dans la comédie « Cooley High » de 1975, on lui a demandé de passer une audition pour en devenir l’un. des « Pas prêt pour les joueurs Primetime ». Dans le film, Morris peine à trouver sa place dans l’ensemble, aux côtés d’improvisateurs chevronnés comme John Belushi et Gilda Radner.

« C’est pourquoi il était important pour moi de parler à Garrett. Parce que je voulais m’assurer qu’il vivait réellement ce genre de choses », explique Lamorne Morris, qui a été rejoint par Garrett dans une conversation Zoom. Lamorne explique que Reitman avait dit aux acteurs de « Saturday Night » de ne pas s’inquiéter de faire une impression, mais d’« incarner ce qu’ils ont pu ressentir » lors de cette soirée sous haute pression.

Ainsi, en mars, avant le début du tournage, les Morris ont passé une heure à discuter des expériences de Garrett au cours des cinq premières années de la série.

« Votre interprétation de cela est telle que c’était », dit Garrett après avoir vu le film terminé. Il dit qu’il a eu du mal à assumer la responsabilité d’être le seul membre noir de l’équipe créative de la série. « Avec « Saturday Night Live », tout à coup, je représentais les Noirs. Mon attitude envers la comédie était abstraite : j’étais prêt à faire une comédie qui se moquait du noir et blanc.

Lamorne Morris dans le rôle de Garrett Morris dans « Saturday Night » ; Garrett Morris au casting de « Saturday Night Live » en 1977.

Au milieu d’une conversation, un troisième invité apparaît à l’écran : Lamorne a appelé sa mère, Gwennett Morris, dans la pièce pour lui dire bonjour. Au début de l’interview, Garrett a plaisanté en disant qu’il avait déjà pensé à demander à Lamorne de voir une photo de sa mère « juste au cas où » il pourrait être son père. « Mais je ne savais pas si toi ou ta maman me giflerais. » Lamorne rigola à cette suggestion, puis organisa tranquillement un face-à-face.

« Tu ne te souviens pas de moi? » taquine Gwennett en faisant signe à Garrett, qui a l’air penaud.

« Oui, je le fais, mais nous devrons en parler plus tard », dit-il en riant. « Vous avez produit un fils magnifique et talentueux. Il va être un GOAT et beaucoup de gens seront attachés à sa carrière et lui demanderont de vivre pour eux. Il se tourne ensuite vers Lamorne, d’un ton paternel. « Mais ne le fais pas. Tu vis ta propre vraie vie, mec, d’accord ? Vous le faites comme vous le pensez, comme vous le ressentez, et vous vous foutez de l’opinion des autres.

En effet, Lamorne, qui est surtout connu pour la comédie de la Fox « New Girl », connaît un point culminant dans sa carrière. Le dimanche précédant notre entretien, il a remporté son premier Emmy Award pour son travail sur « Fargo » et, bien qu’il n’ait aucun lien de parenté, Garrett pouvait difficilement contenir sa fierté.

«Quand j’ai entendu cela, j’ai été rempli d’endorphines et de dopamine», dit-il rayonnant. « J’adore ce mot « dopamine » – c’est un terme scientifique, le saviez-vous ? Sans perdre un instant, Lamorne ironise : « C’est pour ça qu’ils appellent ça de la drogue ? »

Lamorne Morris pose avec son trophée d’acteur de soutien exceptionnel dans une série ou un film limité ou anthologique pour « Fargo » aux Emmy Awards le 15 septembre.

Frazer Harrison/Getty Images

Avec ce genre de timing, il n’est pas surprenant que Lamorne se soit glissé sans effort dans le personnage de Garrett pour « Saturday Night », réalisant même un riff sur le classique et controversé du comédien « Death Row Follies » sketch de prisonniers chanteurs. « Je ne sais pas si Lamorne est un chanteur de formation, mais c’est mon original », note Garrett. «J’ai aimé ce qu’il a fait. Il a apporté beaucoup de classe et j’en suis honoré.

Dans les coulisses des Emmys, Lamorne a déclaré qu’il aimerait animer « Saturday Night Live » alors que la série célèbre son 50e anniversaire.

« Garrett, tu dois appeler Lorne. Je veux animer, mais j’ai besoin que vous y participiez aussi », dit Lamorne. J’ai eu l’Emmy. Je joue une icône. Pourquoi pas? »

« Vous savez quoi? Je n’ai jamais accueilli », répond l’aîné Morris, acceptant le plan. « Mais je ne voudrais pas enlever ta gloire. Si vous l’obtenez, faites-le vous-même. À 87 ans, je veux être réaliste. Je ne veux pas être en enfer quand cela arrive.