Lamor Whitehead volé pour 400 000 $ en bijoux pendant le service religieux

Être victime d’un vol à main armée est toujours une expérience terrible et souvent traumatisante, et il y a certains endroits où personne ne s’attendrait à ce que cela se produise.

Mais apparemment, vous pouvez l’obtenir même lorsque vous êtes à l’église– et même si vous prêchez depuis la chaire.

Selon Nouvelles de la BNCl’évêque Lamor Whitehead de l’église Leaders of Tomorrow International Ministries dans le quartier Canarsie de Brooklyn a été volé par trois hommes armés alors qu’il prononçait un sermon à la congrégation.

Ecoutez; avec toutes les fusillades de masse qui ont eu lieu récemment– dont un dans une église nigériane qui a tué au moins 50 personnes – on peut imaginer à quel point les gens à l’intérieur de l’église étaient terrifiés à la vue même de quiconque entrant brandissant une arme à feu. C’est bizarre de dire « heureusement, ce n’était qu’un braquage », mais c’est apparemment là où nous en sommes.

Pourtant, Whitehead a déclaré que les hommes “ont pris tous les bijoux de ma femme et ont pris tous mes bijoux”, y compris son alliance.

En fait, la police a déclaré que les agresseurs– qui n’ont pas encore été attrapés en passant – ont volé environ 400 000 $ de bijoux avant de s’enfuir à pied et dans une Mercedes Benz blanche. Whitehead a déclaré dans sa vidéo Instagram qu’ils “étaient tous des hommes noirs et qu’ils avaient des masques, mais je pouvais voir leur visage”.

“Ces jeunes hommes ne savaient pas que les caméras étaient allumées et nous savons quelle voiture vous conduisiez– ils conduisaient une Mercedes CLA Benz blanche – nous savons quelle voiture vous conduisiez », a déclaré Whitehead.

« Et nous savons aussi que vous avez échangé vos vêtements dans la voiture, parce que j’ai couru après eux. Quand ils ont tourné les fusils et sont tombés, j’ai couru après eux. Quand je les ai vus de l’autre côté de la rue aller monter dans leur voiture, je n’avais pas mes clés de voiture alors je leur ai dit de prendre mes clés de voiture et je suis allé les chercher.